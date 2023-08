La société de lutte contre le cancer Jasper Health s’associe à Covet Health

Plateforme numérique d’oncologie Jasper Health s’associe à la plateforme d’administration tierce axée sur les employeurs Covet Health pour offrir ses services de soutien aux soins contre le cancer aux membres de Covet.

Jasper Health fournit une plateforme hybride de soins contre le cancer, numérique mais dirigée par des humains, pour les patients et les prestataires, avec une navigation et des conseils en matière de soins, des informations sur les données, des capacités de surveillance des patients à distance, des coachs en soins du cancer et une communauté de soutien aux patients.

Les offres de la société basée à New York, axée sur le cancer, seront disponibles pour les employeurs et les soignants via la plateforme Covet Health. La plateforme de Covet propose également des services de navigation dans les soins, d’administration de régimes numériques et d’initiatives de bien-être.

« Nous sommes ravis de nous associer à Covet Health pour offrir un niveau de soutien et de conseils sans précédent aux employés dans leur parcours contre le cancer », a déclaré Adam Pellegrini, cofondateur et PDG de Jasper Health, dans un communiqué. « Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre mission consistant à fournir aux employés le soutien psychosocial et les outils de planification numérique dont ils ont besoin pour se sentir mieux soutenus et prendre des décisions éclairées concernant leurs soins contre le cancer.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Jasper Health est l’une des 40 sociétés lancées par Redesign Health, qui construit, lance et trouve des financements pour d’autres startups du secteur de la santé.

Le cofondateur et PDG de l’entreprise, Pellegrini, a une longue carrière dans le domaine de la santé numérique. Il a été vice-président senior de l’innovation en matière de soins virtuels et de santé grand public chez CVS Health et a occupé des postes de direction chez Walgreens, Microsoft et Fitbit.

L’année dernière, Jasper a élevé 25 millions de dollars dans un cycle de financement de série A dirigé par General Catalyst.

En juin, la société a annoncé que sa plateforme de soutien aux soins contre le cancer serait disponible via Bien-être, une plateforme de soins de santé destinée aux employeurs auto-assurés et aux conseillers en avantages sociaux. Les membres de Wellnecity auraient accès à des conseils personnalisés, à un coaching psychologique et à des outils de planification numérique innovants via la plateforme Jasper.