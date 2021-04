DoubleVerify, une société qui construit des logiciels pour les annonceurs de médias numériques, a fermé 33% après le lancement de son introduction en bourse mercredi.

Les actions ont ouvert à 35 $, en hausse par rapport à son prix d’introduction en bourse de 27 $, pour atteindre une capitalisation boursière de plus de 5,3 milliards de dollars.

La société fournit des logiciels pour mesurer les placements publicitaires dans les médias numériques, l’efficacité des campagnes et l’analyse. Il tente d’aider les annonceurs à s’assurer que les publicités sont visibles, non frauduleuses, dans les bonnes zones géographiques et « sans danger pour la marque », ou ne sont pas adjacentes au contenu que les annonceurs pourraient juger problématique, comme le contenu politique controversé ou les fausses nouvelles. Il s’intègre directement avec les acteurs programmatiques (comme The Trade Desk et Google), les plateformes de médias sociaux (comme Facebook, Google YouTube et Snap) et les lecteurs de télévision connectés (comme Amazon et Roku), selon son prospectus.

« Considérez-nous comme un logiciel de sécurité publicitaire », a déclaré Mark Zagorski, PDG de DoubleVerify, à CNBC. « Nous nous assurons qu’une transaction publicitaire est sans fraude, que l’annonce est livrée à une personne réelle qui peut réellement la voir, pas à un robot, et qu’elle est livrée dans un contexte sûr pour cette marque. »

La société est la dernière d’une série d’acteurs de la technologie publicitaire à être devenue publique ces derniers mois, notamment PubMatic, Viant et Kubient.

« Alors que les dollars continuent de se déplacer vers le numérique et même vers les domaines numériques comme la télévision connectée, la fraude continue d’être un défi pour créer la confiance entre les acheteurs et les vendeurs », a déclaré Zagorski. « L’environnement de notre produit n’a jamais été aussi mûr. »

DoubleVerify a généré un chiffre d’affaires d’environ 244 millions de dollars en 2020, contre 183 millions de dollars en 2018. La société compte environ 1 000 clients, selon son S-1.

« Nous avons une très belle diversification des clients », a déclaré Zagorski. « Lors de Covid l’année dernière, lorsque le commerce de détail et les voyages se sont effondrés, nous avons quand même réussi à croître de 22% au deuxième trimestre … »

Il considère que la croissance provient de nouveaux secteurs de couverture, comme l’approfondissement de la télévision connectée, de l’audio et du podcasting. La croissance devrait également provenir de nouvelles géographies et de nouveaux produits, a-t-il déclaré.

DoubleVerify a déclaré dans son prospectus que ses principaux concurrents sont d’autres fournisseurs de mesures publicitaires numériques comme Integral Ad Science, ainsi que Moat et Grapeshot, qui font partie d’Oracle Data Cloud. Il a déclaré que d’autres entreprises fournissent des solutions ponctuelles qui abordent certains aspects de la mesure de la publicité numérique. Google a également dit la semaine dernière il ajoutera un nouvel outil pour permettre aux acheteurs d’annonces de bloquer de manière dynamique les sites et les domaines qui ne répondent pas aux normes de sécurité de leur marque.

Partenaires Providence Equity a acquis une participation majoritaire dans le DoubleVerify, désormais âgé de 13 ans, en 2017. La société soulevé une ronde de capital-investissement de 350 millions de dollars menée par Tiger Global Management en novembre 2020.

Davis Noell, directeur général principal de Providence et président du conseil d’administration de DoubleVerify, a déclaré à CNBC qu’il pensait que DoubleVerify remplissait un rôle unique en tant que moyen indépendant de mesurer l’efficacité des publicités numériques.

« Lorsque nous avons effectué cet investissement pour la première fois, il était clair qu’il était nécessaire de disposer d’une source de mesure indépendante dans l’écosystème de la publicité numérique pour apporter cette transparence à l’ensemble de l’écosystème », a-t-il déclaré. « Et ce n’est donc pas quelque chose que Google peut faire, ni Facebook, ni The Trade Desk, ni quiconque est vraiment impliqué dans l’achat et la vente de médias. »

MKM Partners a écrit dans une note que DoubleVerify bénéficie de tendances telles que la croissance des publicités numériques et une transition vers l’achat d’annonces programmatiques. Ils ont ajouté que sa proposition de valeur fondamentale dépend de trois domaines d’intérêt de plus en plus importants: la capacité à protéger la réputation de la marque, à détecter les fraudes sur Internet et à mesurer l’efficacité des dépenses publicitaires. Ils ont également cité le groupe croissant de grands clients de l’entreprise représentant au moins 1 million de dollars de revenus annuels; de 25 en 2018 à 45 en 2020.

Mais MKM a déclaré que la société était également confrontée au risque de désintermédiation des grands jardins clos et des grands acteurs de la technologie publicitaire tels que The Trade Desk. Il a ajouté que bien que la société n’ait pas mentionné le risque de concentration de la clientèle d’un client représentant plus de 10% de ses revenus en 2020, elle a déclaré que deux plates-formes partenaires programmatiques avaient collecté environ 12% chacune de ses revenus totaux en 2020 pour le compte de Les clients annonceurs de DoubleVerify.