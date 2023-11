La société de logiciels espions NSO Group utilise Israël-Gaza pour « nettoyer » son image en cas de crise

Le 7 novembre, NSO Group, la société israélienne de logiciels espions tristement célèbre pour sa technologie d’écoute téléphonique Pegasus, a envoyé un email et lettre urgents par UPS pour demander une rencontre avec le secrétaire d’État Antony Blinken et des responsables du département d’État américain.

« J’écris au nom du groupe NSO pour demander de toute urgence l’opportunité de dialoguer avec le secrétaire Blinken et les responsables du département d’État concernant l’importance de la technologie du cyber-renseignement à la suite des graves menaces à la sécurité posées par les récentes attaques terroristes du Hamas en Israël. et leurs conséquences », a écrit Timothy Dickinson, associé du cabinet d’avocats Paul Hastings basé à Los Angeles, dont le siège est à Los Angeles, au nom de NSO.

Au cours des deux dernières années, la réputation de NSO a été mise à mal par les révélations sur le rôle de ses logiciels espions dans les violations des droits de l’homme.

Comme controverse En raison de son rôle dans l’espionnage des gouvernements autoritaires, NSO Group a été mis sur liste noire par le ministère américain du Commerce en novembre 2021, « pour placer les droits de l’homme au centre de la politique étrangère américaine », avait déclaré l’agence à l’époque. Un mois après la mise sur liste noire, il a été révélé que Pegasus avait été utilisé pour espionner les diplomates américains.

La lettre de NSO à Blinken – déposée publiquement dans le cadre des obligations de Paul Hastings en vertu de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers – fait partie de la dernière tentative de l’entreprise de réinventer son image et de rester à flot et, plus important encore, d’annuler la liste noire. (Ni le Département d’État ni Paul Hastings n’ont répondu aux demandes de commentaires.)







Pour NSO, la liste noire a été un existentiel menace. La poussée pour l’inverser, qui comprenait l’embauche de plusieurs cabinets de relations publiques et d’avocats américains, a coût NSO a dépensé 1,5 million de dollars en lobbying l’année dernière, soit plus que ce que le gouvernement israélien lui-même a dépensé. Il s’est fortement concentré sur les politiciens républicains, dont beaucoup expriment désormais clairement leur soutien à Israël, et contre un cessez-le-feu dans la guerre brutale menée par le pays dans la bande de Gaza.

Au milieu de l’effort de guerre israélien, NSO semble plus convaincu que jamais de son utilité pour le gouvernement américain.

“La technologie de NSO soutient la lutte mondiale actuelle contre le terrorisme sous toutes ses formes”, indique la lettre adressée à Blinken. « Ces efforts s’alignent parfaitement sur les messages et les actions répétées de l’administration Biden-Harris en faveur du gouvernement israélien. »

L’ONS est commercialisation lui-même en tant que bénévole dans l’effort de guerre israélien, aidant prétendument à retrouver les Israéliens disparus et les otages. Et en ce moment, qu’une demi-douzaine d’experts ont décrit à The Intercept comme une tentative de « nettoyage de crise » de NSO, certains pensent que le gouvernement américain pourrait créer un espace permettant à NSO de revenir à la table.

« La participation de NSO aux efforts du gouvernement israélien pour localiser les citoyens à Gaza semble être un effort de la société pour redorer son image dans cette crise », a déclaré Adam Shapiro, directeur du plaidoyer pour Israël-Palestine à Democracy for the Arab World Now, un groupe fondé par le journaliste assassiné Jamal Khashoggi pour défendre les droits de l’homme au Moyen-Orient. « Mais il faut tirer la sonnette d’alarme : NSO Group a été recruté dans l’effort de guerre d’Israël. »

Les documents obtenus par The Intercept via le FARA et les demandes de documents publics illustrent les efforts de lobbying intenses de l’entreprise – en particulier auprès des républicains bellicistes et pro-israéliens.

Travaillant pour le compte de NSO, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, un cabinet d’avocats basé à New York, a tenu plus d’une demi-douzaine de réunions entre mars et août avec le représentant Pete Sessions, R-Texas, qui siège au comité des services financiers de la Chambre ainsi qu’au comité de surveillance et de réforme. L’une d’elles consistait à « discuter du statut de l’appel du Bureau of Industry and Security Communications, du Département américain du Commerce ». (Pillsbury n’a pas répondu à une demande de commentaire.)

“La participation de NSO aux efforts du gouvernement israélien pour localiser les citoyens à Gaza semble être un effort de la part de l’entreprise pour redorer son image dans cette crise.”

Les lobbyistes ont également eu trois réunions en mars et avril avec Justin Discigil, alors chef de cabinet du représentant d’extrême droite Dan Crenshaw, R-Texas, qui siège au Comité permanent spécial de la Chambre sur le renseignement. (Ni Sessions ni Crenshaw n’ont répondu aux demandes de commentaires.)

Les archives publiques sur les efforts de NSO offrent également des exemples concrets de quelque chose que l’entreprise s’est efforcé d’éviter, et que le gouvernement américain a systématiquement négligé : la relation existante entre l’État israélien et l’entreprise de logiciels espions.

« L’outil Pegasus de NSO est traité en Israël comme un article de défense soumis à la réglementation des régulateurs du pays, qui mènent leur propre évaluation des risques pour les droits de l’homme dans les pays du monde entier », indique la lettre adressée à Blinken.

Un e-mail inédit de mai 2022 envoyé par Elena Love, responsable du ministère du Commerce, aux lobbyistes de NSO établit également un lien entre le gouvernement israélien et NSO. Dans son courrier électronique, Love a demandé aux lobbyistes travaillant pour annuler la liste noire de NSO la permission d’envoyer une liste de questions directement aux responsables israéliens. (Le ministère du Commerce a déclaré qu’il n’y avait aucun changement dans le statut de NSO sur la liste noire et a refusé de commenter davantage. Le groupe NSO et le gouvernement israélien n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.)

Actuellement, dans l’effort de guerre, le gouvernement israélien laisse NSO prendre le devant de la scène. Dans un podcast par le média israélien Haaretz du 19 octobre – les podcasts sont moins fortement censurés par le gouvernement que les articles écrits – un journaliste explique comment NSO s’est présenté au travail, essentiellement pour le ministère de la Défense.

“Ce qu’il est vraiment très important de comprendre, c’est que ces entreprises”, a déclaré le journaliste de Haaretz Omer Benjakob dans le podcast, “certaines d’entre elles travaillent déjà avec l’État d’Israël”.

Embaucher des lobbyistes à Washington DC

En vendant ses logiciels espions à des gouvernements autoritaires, NSO a facilité diverses violations des droits humains : depuis leur utilisation par les Émirats arabes unis pour espionner Khashoggi, le journaliste tué plus tard par l’Arabie saoudite, jusqu’à rapport cette semaine, sur son utilisation pour espionner les journalistes indiens. Selon le groupe de recherche Architecture médico-légalel’utilisation des produits de NSO Group a contribué à plus de 150 agressions physiques contre des journalistes, des défenseurs des droits et d’autres acteurs de la société civile, entraînant parfois leur mort.

Aujourd’hui, l’entreprise mène une campagne de relations publiques avide pour réparer le tort causé à sa réputation.

L’embauche récente par NSO de deux lobbyistes, Jeffrey Weiss et Stewart Baker, du cabinet d’avocats Steptoe & Johnson basé à Washington, a été rendue publique fin octobre dans un communiqué. dépôt auprès de la Chambre des représentants. Pour le compte de NSO, la société devait aborder « la politique américaine de sécurité nationale et de contrôle des exportations dans un contexte international ».

Baker, ancien secrétaire adjoint chargé des politiques au ministère de la Sécurité intérieure et ancien avocat général de la National Security Agency, auparavant dit L’Associated Press, avant de représenter NSO, a déclaré que la mise sur liste noire de l’entreprise “n’est certainement pas une peine de mort et pourrait, avec le temps, être vraiment aggravante”.

Weiss, pour sa part, possédait une expérience pertinente pour aider à retirer NSO de la liste noire du ministère du Commerce : il a été directeur adjoint de la politique et de la planification stratégique de l’agence de 2013 à 2017.

Weiss et un autre partenaire de Steptoe & Johnson, Eric Emerson, avaient également été embauchés par le gouvernement israélien quelques mois plus tôt, selon des documents non publiés du FARA. Blanc inscrit pour fournir les deux services à la mission économique et commerciale de l’ambassade d’Israël en juillet, puis à l’ONS en octobre.

Emerson, qui travaille chez Steptoe depuis plus de 30 ans et se spécialise dans les questions de droit et de politique commerciales internationales, inscrit pour discuter avec Natalie Gutman-Chen, ministre israélienne du Commerce et des Affaires économiques. Les documents montrent que le budget annuel de Steptoe pour ce travail est de 180 000 $.

Photo : Ali Khaligh /Moyen-Orient Images/AFP via Getty Images

La description de Steptoe de son travail pour la mission israélienne est similaire à ses objectifs pour le contrat NSO : « fournir des conseils sur diverses questions liées au commerce international affectant l’État d’Israël » qui seront utilisés « pour développer sa position concernant diverses politiques américaines ». .»

Il n’est pas illégal de s’inscrire pour faire du lobbying pour deux clients affiliés, et les puissants cabinets d’avocats effectuant un travail de lobbying le font souvent dans un souci d’efficacité et pour tenir des réunions ensemble.

“Il n’est pas rare de faire d’une pierre deux coups”, a déclaré Anna Massoglia, responsable de la rédaction et des enquêtes chez OpenSecrets, qui suit l’argent du lobbying à Washington. « Il est possible que NSO ait obtenu une réduction parce qu’ils avaient déjà Israël. »

« Il est possible que NSO ait obtenu une réduction parce qu’ils avaient déjà Israël. »

Le 30 octobre, au milieu de l’attaque israélienne contre Gaza, Steptoe a déposé sa déclaration supplémentaire, dans laquelle les lobbyistes sont censés détailler leurs réunions et leurs démarches auprès du ministère de la Justice. Il est resté curieusement vide, laissant présager peut-être une modification ultérieure du dossier. (“Le dossier couvre ce sur quoi on nous a demandé de donner notre avis et nous ne pouvons pas commenter davantage pour le moment”, a déclaré Steptoe dans un communiqué.)

“Il est difficile de prouver que c’est délibéré”, a déclaré Massoglia. “Mais le timing est intéressant.”

Liens avec le gouvernement israélien

L’année dernière, un e-mail inédit, obtenu grâce à une demande d’archives publiques, a fourni un autre exemple de la relation imbriquée entre le gouvernement israélien et NSO.

En mai 2022, Love, président par intérim du comité d’examen des utilisateurs finaux du ministère du Commerce, envoyé par courrier électronique lobbyistes à Steptoe et Pillsbury. Love a envoyé une liste de questions à son client, NSO, sur…