La société de livraison d’épicerie Instacart lance une division santé

Le service de livraison d’épicerie Instacart lance une nouvelle division santé alors que l’entreprise se prépare pour son prochaine introduction en bourse.

Instacart Health comprendra de nouveaux produits axés sur la fourniture d’aliments nutritifs, des partenariats stratégiques avec des organisations telles que Partnership for a Healthier America et la défense des politiques alimentaires, comme l’élargissement de l’accès en ligne aux programmes d’assistance EBT SNAP et TANF.

L’une des nouvelles offres d’Instacart est Fresh Funds, un programme qui donne aux organisations à but non lucratif, aux assureurs et aux employeurs un moyen de fournir de l’argent pour des aliments nutritifs. Il lancera également Care Carts, un service qui permet aux fournisseurs et aux soignants de passer des commandes d’épicerie au nom d’un patient ou d’un membre de la famille.

Instacart a déclaré que des entreprises comme l’entreprise d’hôpital à domicile Medically Home et la startup de nutrition numérique Season Health utilisent déjà cet outil. Health Tags, une autre nouvelle offre, ajoutera de nouvelles étiquettes aux aliments de son application, comme faible en sel, faible en sucre, céto et sans gluten.

Sur le front des partenariats, Instacart travaille avec Hearst Magazines pour élargir sa bibliothèque de recettes et collabore avec une société de perte de poids Trouvé pour ajouter ses conseils nutritionnels et ses recettes à l’application. Il travaillera également avec Partnership for a Healthier America pour collecter des fonds afin de fournir des fruits et légumes aux familles en situation d’insécurité alimentaire.

“Les problèmes de faim et de santé de notre pays sont complexes et nécessitent une collaboration intersectorielle. Chez Instacart, nous développons les technologies qui peuvent aider de nombreuses organisations – des prestataires de soins de santé, des assureurs, des organisations à but non lucratif, des employeurs et des experts de la santé – à donner à plus de personnes l’accès à des produits frais. , des aliments nutritifs avec dignité, rapidité et commodité », a déclaré Fidji Simo, PDG d’Instacart, dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

Instagram lancé il y a une dizaine d’années dans la région de la baie de San Francisco et a depuis étendu ses services de livraison d’épicerie à d’autres villes des États-Unis et du Canada.

En mai, il a déposé une projet de déclaration d’inscription avec la Securities and Exchange Commission pour préparer une introduction en bourse. L’information a récemment rapporté qu’Instacart avait licencié des travailleurs, ralentissant le rythme des embauches et réduisant les dépenses à l’approche de ses débuts sur les marchés publics.

L’entreprise s’est développée pendant la pandémie de COVID-19 alors que les consommateurs ont choisi de rester à la maison pour éviter l’infection, mais en mars, Instacart a réduit sa valorisation à environ 24 milliards de dollars sur 39 milliards de dollars.

D’autres entreprises de technologie de livraison et de covoiturage comme Uber et Lyft se sont également développés dans le domaine de la santé. Les startups de santé numérique axées sur la nutrition incluent Culina Health, qui propose des rendez-vous virtuels avec des diététiciens et a récemment levé 4,75 millions de dollars, et Season Health, l’un des partenaires Care Carts d’Instacart.

Il permet aux patients d’élaborer des plans de repas en fonction de leurs besoins de santé et de se faire livrer de la nourriture à domicile. En avril, Season a annoncé qu’elle avait récupéré 34 millions de dollars dans le cadre d’un financement de série A.