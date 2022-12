La société de livraison d’épicerie Getir acquiert son rival assiégé Gorillas

La société turque de livraison d’épicerie Getir a acquis son rival allemand Gorillas pour un montant non divulgué, a annoncé vendredi la société.

“Les marchés montent et descendent, mais les consommateurs adorent notre service et la commodité est là pour rester”, a déclaré le fondateur de Getir, Nazim Salur, dans un communiqué vendredi.

“L’industrie de la livraison d’épicerie super rapide va croître régulièrement pendant de nombreuses années à venir et Getir dirigera cette catégorie qu’elle a créée il y a 7 ans.”

Les services de livraison d’épicerie déficitaires subissent un environnement de marché difficile, dans lequel les investisseurs réévaluent les positions dans les entreprises les plus exposées aux effets du resserrement de la politique monétaire et de la hausse du coût de la vie.

Selon un rapport du Financial Times. Cela représenterait des démarques de 61% et 15% par rapport à leurs dernières valorisations respectives.

Des rapports antérieurs avaient suggéré que l’accord serait financé par une combinaison de fonds propres et de liquidités de Getir.

Getir, basé à Istanbul, n’a pas divulgué les détails financiers de l’accord, mais a déclaré dans un communiqué que cela “souligne comment Getir mène la consolidation dans ce secteur”.

Gorillas faisait partie des startups les plus en vogue dans le secteur de la livraison rapide, promettant à ses utilisateurs des délais de livraison aussi bas que 10 minutes et des remises subventionnées par du capital-risque. Fondée en mai 2020, la société s’est développée de manière agressive pendant les fermetures de coronavirus.

En 2021, la société était évaluée à 3,1 milliards de dollars lors d’un tour de financement privé mené par une société allemande de livraison de nourriture Héros de la livraison .

Cependant, les gorilles ont rencontré des problèmes plus tôt cette année, licencier des centaines de ses employés et sortant de marchés moins générateurs de revenus, comme l’Italie et la Belgique.