La société de livraison autonome Gatik remporte un nouveau programme pilote avec Pitney Bowes à Dallas

La société de logistique Pitney Bowes commencera à tester les camions de livraison automatisés à courte distance de la startup Gatik dans le cadre d’un nouveau programme pilote dans les centres de distribution de la région de Dallas, ont annoncé mercredi les sociétés.

Pitney Bowes, qui fournit des services logistiques aux détaillants, notamment eBay et American Eagle, intégrera les camions fourgons autonomes de Gatik à partir de 2023. Les camions compléteront cinq itinéraires existants dans la région de Dallas-Fort Worth et effectueront des colis entre les centres de distribution, donc -appelée livraison “moyenne mille”.

Le partenariat donne à la société mondiale de logistique l’accès à certains des premiers camions de livraison autonomes commerciaux sur le marché et renforce l’empreinte croissante de Gatik sur le marché américain de la livraison à courte distance.

Gatik, qui a été fondée dans la Silicon Valley en 2017, vise à automatiser des trajets interentreprises plus courts avec des itinéraires fixes et reproductibles. Elle a lancé un partenariat avec Walmart en 2021, devenant ainsi la première entreprise de livraison commerciale à devenir totalement sans conducteur.

Alors que certains systèmes de conduite autonome, tels que ceux de Tesla, ont fait l’objet d’un examen minutieux, Gatik affirme qu’il a navigué dans l’environnement difficile en limitant sa concentration sur les itinéraires d’un kilomètre intermédiaire.

“En contraignant le problème d’autonomie, on peut arriver au point où le conducteur sort [of the safety driver role] plus vite que n’importe qui d’autre dans l’industrie”, a déclaré le PDG de Gatik, Gautam Narang, à CNBC dans une interview. “Nous avons choisi les itinéraires les plus sûrs et les plus faciles possibles.”

Les itinéraires de Gatik ne traversent pas les frontières de l’État et sont optimisés avec l’aide des régulateurs pour éviter les écoles, les hôpitaux et les virages à gauche non protégés. Les camions utilisés sont également plus petits que la plupart des camions de ses concurrents.

Les itinéraires de Pitney Bowes auront un conducteur de sécurité pour commencer, mais la société s’attend à ce que les camions soient complètement sans conducteur d’ici quelques mois.

À grande échelle, Gatik estime qu’il pourrait fournir jusqu’à 30 % d’économies à Pitney Bowes.

Pitney Bowes a commencé un déploiement national de la technologie d’automatisation dans ses entrepôts, et en attendant le succès du programme pilote, un déploiement plus large des itinéraires de livraison automatisés de Gatik pourrait suivre.

La startup a levé 85 milliards de dollars dans son financement de série B l’année dernière et affirme qu’elle peut atteindre la rentabilité au niveau d’un site spécifique, tant que deux camions entièrement sans conducteur opèrent sur chaque itinéraire.