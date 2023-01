La société de lithium Ioneer obtient un prêt conditionnel de 700 millions de dollars au département de l’énergie

Société de lithium Ionier a déclaré vendredi qu’il avait obtenu un engagement conditionnel pour un prêt pouvant atteindre 700 millions de dollars du ministère de l’Énergie alors que les États-Unis cherchaient à développer de nouvelles chaînes d’approvisionnement pour les matériaux essentiels à la transition énergétique.

Ioneer développe le projet Rhyolite Ridge Lithium-Bore dans le comté d’Esmeralda, au Nevada. Lorsqu’il sera pleinement opérationnel, le site produira suffisamment de lithium pour 400 000 véhicules électriques, a indiqué la société, tout en produisant également du bore.

L’usine n’est pas encore opérationnelle, mais Ioneer a déjà conclu des accords d’enlèvement avec Gué et Toyota . Certains experts estiment qu’il n’y aura tout simplement pas assez de lithium pour répondre à l’essor de la demande alimenté par les véhicules électriques, ce qui signifie que les constructeurs automobiles concluent de plus en plus d’accords avec des acteurs en amont pour sécuriser les approvisionnements.

Rhyolite Ridge est une coentreprise avec le mineur Sibanye-Stillwater, qui détient 50 % du projet après avoir investi 490 millions de dollars en septembre 2021.

Le processus d’autorisation pour les nouvelles mines de lithium est long. Le prêt accordé par Ioneer au DOE dépend de plusieurs conditions, notamment que l’entreprise reçoive tous les permis nécessaires. La société a déclaré en décembre qu’elle en était à la dernière étape du processus d’autorisation fédéral. Le Centre pour la diversité biologique s’est prononcé contre le projet, affirmant qu’il représente une “menace existentielle” pour une fleur sauvage rare.

S’il est approuvé, le prêt, accordé dans le cadre du programme de fabrication de véhicules à technologie avancée du DOE, sera destiné à l’installation de traitement du lithium sur site d’Ioneer.

Le comté d’Esmeralda abrite également d’Albemarle Installation de Silver Peak, qui est actuellement la seule usine de lithium en activité aux États-Unis