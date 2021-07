La société de l’ancien secrétaire au Trésor de Trump, Steven Mnuchin, investit 275 millions de dollars dans Cybereason

Steven Mnuchin a déclaré mercredi à CNBC que sa société de capital-investissement dirigeait un investissement de 275 millions de dollars dans la société de cybersécurité Cybereason dans le but de renforcer la répression des attaques de ransomware.

« C’est quelque chose sur lequel je me concentre depuis longtemps et c’est un axe majeur de notre nouvelle activité », a déclaré l’ancien secrétaire au Trésor de l’administration de l’ancien président Donald Trump.

« Nous aimons vraiment cette entreprise », a-t-il ajouté dans une interview à « Squawk Box ». « C’est la meilleure technologie de sa catégorie, elle a une empreinte mondiale et une excellente équipe de direction. »

La société de Mnuchin, Liberty Strategic Capital, investit 200 millions de dollars tandis que Neuberger Berman et SoftBank investissent 75 millions de dollars. Mnuchin rejoindra le conseil d’administration de Cybereason. Le nouveau financement fait suite à la 389 millions de dollars que Cybereason a reçu lors des tours précédents de SoftBank, Lockheed Martin et des sociétés de capital-risque CRV et Spark Capital.

« Nous allons accélérer notre croissance. En ce moment, ce que nous voyons, c’est une sorte de pression massive sur les entreprises en ce qui concerne les ransomwares », a déclaré Lior Div, PDG de Cybereason, apparaissant avec Mnuchin sur « Squawk Box ». « Les pirates informatiques, en particulier de Russie, deviennent très, très agressifs et les entreprises doivent trouver un moyen de se protéger. Nous développons une plate-forme, une plate-forme basée sur l’IA, qui peut permettre aux organisations privées de se protéger.

Cybereason protège les actifs de l’entreprise et les intérêts de la sécurité nationale depuis 2012. Il a exposé plusieurs stratagèmes ces dernières années, y compris une violation très médiatisée dans laquelle des pirates ont fait irruption dans une douzaine de sociétés de télécommunications mondiales et ont pris de grandes quantités de données personnelles et d’entreprise. L’entreprise basée à Boston a ses racines dans le solide secteur des start-up technologiques d’Israël, avec ses 800 employés opérant désormais en Israël, au Japon, en Europe et aux États-Unis.

Cybereason s’est classé n ° 32 sur la liste CNBC Disruptor 50 cette année, publiée en mai. Il a rejoint les rangs des entreprises de cybersécurité, y compris la nouvelle société publique SentinelOne, qui était n ° 4 sur la liste.

Mnuchin et Div s’attendent à ce que Cybereason soit finalement rendu public, mais aucun d’eux n’a précisé de calendrier direct pour une telle étape.

« De notre point de vue, il s’agit d’un investissement à long terme, c’est donc quelque chose qui durera très longtemps, que l’entreprise soit publique ou privée », a déclaré Mnuchin, ajoutant qu’il pensait que l’entreprise pourrait croître de manière significative au cours des six prochains mois. « Je suis assez indifférent quand ils font l’introduction en bourse. Nous le ferons au bon moment. Mais l’objectif en ce moment est d’utiliser le capital, de développer l’entreprise et de se concentrer sur les clients. »

Cybereason a rapporté environ 120 millions de dollars de revenus récurrents annuels à la fin de l’année dernière, a déclaré Div à CNBC en mai. En 2019, l’entreprise avait levé 200 millions de dollars de SoftBank et de ses sociétés affiliées pour une valorisation d’environ 1 milliard de dollars.

Pendant son mandat de secrétaire au Trésor de 2017 à 2021 dans l’administration Trump, Mnuchin a publiquement priorisé les problèmes liés à la cybersécurité, en particulier dans le secteur financier. Les attaques mondiales de ransomware signalées ont augmenté de 485 % en 2020 par rapport à l’année précédente, selon la société roumaine de cybersécurité Bitdefender. Des incidents récents notables, tels que des piratages impliquant Colonial Pipeline et la société informatique Kaseya, ont intensifié les inquiétudes concernant le problème.

Mnuchin a déclaré qu’il espérait que les réglementations concernant les ransomwares, en particulier sur les crypto-monnaies telles que le bitcoin, continueraient de garantir une « transparence totale » des paiements numériques. La première priorité devrait être de sévir contre les paiements de ransomware, a-t-il déclaré, ajoutant que les entreprises devraient être tenues d’obtenir des licences du Trésor avant d’effectuer les paiements.

« Je pense que c’est l’un des rares secteurs qui a pris une longueur d’avance et qui a vraiment commencé à dépenser de l’argent très tôt », a-t-il déclaré. « C’est un domaine dans lequel les gens doivent continuer à investir, et de mon point de vue, la technologie pour soutenir la sécurité nationale est l’une de nos plus grandes priorités. »

Mnuchin a lancé Liberty Strategic Capital, basé à Washington, DC plus tôt cette année après la fin de son mandat de secrétaire au Trésor. Il était un financier hollywoodien avant son arrivée au gouvernement, aidant à financer « Avatar » de James Cameron, entre autres blockbusters. Il est un ancien cadre de Goldman Sachs.

Correction: Steven Mnuchin a déclaré à CNBC que sa société de capital-investissement dirigeait un investissement de 275 millions de dollars dans la société de cybersécurité Cybereason. Les gros titres d’une version antérieure déformaient le chiffre.