La société de jeux vidéo FunPlus lance le studio Ellipsis basé à Lisbonne et dirigé par Alexandre Amancio (EXCLUSIF)

FunPlus, créateur de « State of Survival » et « King of Avalon », a ouvert le Studio Ellipsis à Lisbonne, un nouveau centre créatif axé sur l’expansion de la propriété intellectuelle de la société de jeux indépendants sur les plateformes de divertissement.

Dirigé par Alexandre Amancio de FunPlus, directeur du studio et vice-président senior et responsable de la construction mondiale et de la stratégie IP, l’ambition de Studio Ellipsis est décrite comme créant « des expériences de divertissement qui répondent aux attentes changeantes du public moderne ».

Le premier projet du Studio Ellipsis est « Sea of ​​Conquest : Cradle of the Gods » de FunPlus, une série de bandes dessinées basée sur le jeu de stratégie « Sea of ​​Conquest : Pirate War ».

Selon FunPlus, « Grâce à une combinaison de développement de jeux multiplateformes et de narration transmédia, le studio donnera vie à la propriété intellectuelle de FunPlus de nouvelles manières, invitant les fans à explorer de nouvelles traditions, personnages et histoires. Dans les mois à venir, le studio dévoilera des projets supplémentaires qui élargiront le portefeuille de mondes de FunPlus, ainsi que des adresses IP originales conçues pour le développement multi-supports.

Amancio, qui a rejoint FunPlus en août 2023 après avoir fondé le studio de jeux montréalais Reflector Entertainment et occupé le poste de directeur créatif de la franchise « Assassin’s Creed » d’Ubisoft, supervisera l’équipe alors qu’elle passe des jeux mobiles aux titres axés sur PC et consoles. et se concentrer sur la narration transmédia sur toutes les plateformes.

« FunPlus a créé des jeux multiplateformes, mais il s’agissait avant tout de jeux mobiles et gratuits. Studio Ellipsis a été conçu pour élargir les horizons dans ce domaine », a déclaré Amancio. Variété. « L’idée d’expérimenter et d’essayer de nouveaux médiums et de nouvelles approches pour créer des jeux et même mélanger les genres, le faire de manière rapide, itérative et peu coûteuse, ce qui est en quelque sorte l’ADN du jeu. C’est une manière pour FunPlus de s’affranchir de ce à quoi ils sont habituellement habitués et d’explorer de nouveaux marchés potentiels à l’avenir. FunPlus est en fait une entreprise plutôt tournée vers l’avenir. Cette idée de développer la propriété intellectuelle et cette philosophie d’être une première mondiale est en fait la raison pour laquelle j’ai rejoint FunPlus il y a peu de temps. Et je pense que Studio Ellipsis est une évolution naturelle vers cette première étape.

FunPlus a choisi Lisbonne comme emplacement pour le Studio Ellipsis en raison du « potentiel naissant de la capitale portugaise en tant que pôle créatif et technologique » et de « sa reconnaissance en tant qu’environnement dynamique pour le développement de jeux et le divertissement numérique ». Au cours des trois prochaines années, FunPlus affirme que Studio Ellipsis prévoit de créer plus de 50 emplois, en mettant l’accent sur l’attraction de professionnels locaux ainsi que de talents internationaux désireux de repousser les limites de la narration et du développement de la propriété intellectuelle.

Dans le cadre du lancement de son nouveau studio, FunPlus collabore avec des universités et des organisations locales comme l’APVP (Associação de Produtores de Videojogos Portugaiss) et The Gaming Hub by Unicorn Factory Lisboa pour favoriser les talents locaux et l’économie de développement.

« Le lancement de Studio Ellipsis marque un moment charnière dans le parcours de FunPlus pour devenir une puissance mondiale du divertissement, s’étendant bien au-delà de nos racines dans le genre de stratégie », a déclaré Chris Petrovic, directeur commercial de FunPlus. « En créant un studio dédié dans une ville dynamique comme Lisbonne, nous élargissons non seulement nos mondes existants, mais nous posons également les bases de nouvelles licences IP qui peuvent prospérer sur plusieurs supports. Ce studio représente notre engagement à évoluer avec notre public, à répondre à sa demande de narration immersive et à créer des expériences qui résonnent profondément chez nos fans.

Le maire de Lisbonne, Carlos Moedas, a ajouté : « Je suis incroyablement fier d’accueillir le Studio Ellipsis de FunPlus à Lisbonne, la capitale européenne de l’innovation. Grâce à des initiatives telles que Unicorn Factory, notre ville s’est transformée en une plaque tournante mondiale pour les innovateurs et les entreprises licornes, où sont développés certains des produits et services technologiques les plus révolutionnaires et les plus disruptifs. Cet effort sans précédent change la vie dans toute la ville, avec plus de 15 000 opportunités d’emploi créées en moins de trois ans. Nous sommes ravis d’inclure FunPlus en tant que nouveau membre de notre communauté technologique passionnante et diversifiée. Bienvenue à Lisbonne ! »

Regardez la vidéo d’annonce de Studio Ellipsis ci-dessous.

