La société de gestion de fortune co-conservatrice de Britney Spears va démissionner | Nouvelles des gens

Washington : L’institution financière – Bessemer Trust qui a été nommée par le juge pour devenir co-conservatrice de Britney Spears et travailler avec son père Jamie a déposé une demande de démission de l’arrangement. Variety a rapporté que les documents juridiques de démission de la tutelle ont été déposés devant le tribunal le 1er juillet.

Selon les documents, la société a demandé de se retirer de l’accord en raison d’un « changement de circonstances ». Le cabinet a déclaré qu’il leur avait été dit plus tôt que la tutelle de la chanteuse était volontaire et sous son consentement, mais son récent témoignage devant le tribunal la semaine dernière a clairement indiqué qu’elle s’y opposait. Elle a déclaré à plusieurs reprises qu’elle souhaitait retirer son père de son rôle de conservateur ; mais sa demande la plus récente, antérieure à la déclaration de la semaine dernière, a été rejetée par la juge Brenda Penny mercredi.

« À la suite du témoignage de la conservatrice lors de l’audience du 23 juin, la pétitionnaire a appris que la conservatrice s’oppose au maintien de sa tutelle et souhaite mettre fin à la tutelle. La pétitionnaire a entendu la conservatrice et respecte ses souhaits », le dossier du tribunal a déclaré.

Variety a appris que la société de gestion de patrimoine a été approuvée par le tribunal pour être ajoutée en tant que co-conservateur de La succession de Britney l’année dernière, mais n’avait pris aucune mesure ou paiement en tant que co-conservateur et n’avait reçu aucun des actifs de ses quelque 60 millions de dollars de successions.

Mercredi dernier, le père de Britney, l’avocat de Jamie, a déposé des documents en son nom, pointant du doigt Jodi Montgomery en disant qu’il aime sa fille, est très inquiet et n’a rien fait de mal. Cela est venu après le récent témoignage explosif de Britney au cours duquel elle s’est publiquement adressée au tribunal au sujet de ses 13 ans de tutelle, pour la première fois. En parlant au juge, la chanteuse a déclaré que son père aimait contrôler sa vie et a déclaré qu’elle pensait que ses conservateurs, y compris son père, devraient être en prison et qu’elle voulait poursuivre sa famille. Elle a également affirmé qu’elle voulait se marier et avoir des bébés, mais qu’elle n’était pas en mesure de le faire, car ses conservateurs contrôlaient également ses décisions personnelles.

Son cas a suscité une énorme attention dans le monde, avec une pression croissante pour soutenir la pop star et retirer son père de la tutelle. Variety a rapporté que selon le dossier judiciaire de mercredi, Britney est « essentiellement incapable de gérer ses ressources financières ou de résister à la fraude ou à une influence indue ».

Jamie a été nommé conservateur de la succession et de la personne de Britney en 2008 lorsque le chanteur a subi une panne très publique. La société de gestion de patrimoine Bessemer Trust Company a rejoint Jamie l’année dernière en tant que co-conservateur du domaine.

Pendant ce temps, malgré le témoignage explosif de Britney, la semaine dernière, un juge de la Cour supérieure de Los Angeles a récemment rejeté la demande de l’avocat du chanteur, de faire retirer Jamie Spears en tant que co-conservateur de sa fille.