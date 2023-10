Le courtier de fret numérique Convoy a déclaré jeudi à ses employés qu’il arrêtait ses opérations en raison d’une « récession massive du fret ». Cette décision intervient une semaine seulement après que la start-up de logiciels de chaîne d’approvisionnement Flexport a annoncé qu’elle licencierait environ 20 % de sa propre main-d’œuvre.

Convoy, basée à Seattle, a été fondée pour perturber le secteur du courtage de fret fragmenté et à faible technologie, dans lequel les camionneurs et les clients se connectaient par téléphone et par fax. Avant cette semaine, l’entreprise comptait environ 500 salariés.

Depuis le pic des problèmes de chaîne d’approvisionnement et les pics de demande pendant la pandémie de Covid-19, qui ont entraîné une flambée des prix dans le secteur logistique, les tarifs de camionnage ont baissé, supprimant ce que l’on pensait avoir été un vent favorable à la technologie à la demande de Convoy. L’entreprise, à l’instar d’autres startups du secteur du fret et au-delà, a procédé à plusieurs séries de licenciements au cours de l’année écoulée et a supprimé un bureau à Atlanta.

Au cours d’une année 2022 difficile pour le secteur, Convoy a obtenu une levée de fonds de 260 millions de dollars auprès d’investisseurs, menés par la société britannique Baillie Gifford et Hercules Capital, tandis que JPMorgan a accordé une ligne de crédit de 150 millions de dollars à Convoy, la valorisant à 3,8 milliards de dollars en seulement 18. il y a des mois.

Convoy est dirigé par le co-fondateur et PDG Dan Lewis, qui dirigeait auparavant de nouvelles expériences de magasinage chez Amazone et avant cela, j’ai travaillé chez Microsoft. Selon une note envoyée aux employés jeudi matin, Lewis a déclaré que l’entreprise était confrontée à la fois à un « effondrement sans précédent du marché du fret » et à un « resserrement monétaire dramatique ».

« Cette combinaison a fini par anéantir notre progression en même temps qu’elle écrasait notre acquéreur stratégique logique – c’était la tempête parfaite. »