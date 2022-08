La société de fertilité Kindbody ajoute des services de maternité de substitution avec la dernière acquisition

Gentillesse a annoncé qu’elle avait acquis l’agence de maternité de substitution Alternative Reproductive Resources, basée à Chicago, la dernière d’une série d’accords conclus cette année par la société hybride de soins et d’avantages pour la fertilité.

Kindbody a déclaré que l’achat apportera des services de maternité de substitution en interne. Les employés d’ARR travailleront dans la division KindEOS de l’entreprise, qui se concentre sur le don d’ovules et d’embryons.

Il s’agit de la troisième acquisition de la société à ce jour en 2022. En février, Kindbody a déclaré avoir a conclu un accord pour acheter Vios Fertility Institute, une chaîne de cliniques de fertilité. Il a également ajouté des tests génétiques internes avec l’acquisition de Phosphorus Labs plus tôt cet été.

“Le chemin vers la parentalité avec la maternité de substitution gestationnelle est complexe, coûteux et peut durer plusieurs mois, voire des années”, a déclaré Greg Poulos, président de Kindbody, dans un communiqué. “En intégrant la maternité de substitution gestationnelle en interne et en l’intégrant au modèle de prestation de soins de Kindbody, nous avons la possibilité d’améliorer considérablement les chances de conception, de réduire les coûts et d’aider nos patients à ramener à la maison un bébé en bonne santé dès que possible. Je suis ravi d’accueillir le équipe ARR à la famille Kindbody et j’ai hâte de les voir rejoindre l’équipe KindEOS.”

LA GRANDE TENDANCE

Kindbody a annoncé 62 millions de dollars de série C financement il y a environ un an et financement de série B de 32 millions de dollars en 2020. La startup de fertilité a déclaré que son augmentation totale était de 154 millions de dollars. L’entreprise a également élargi son clinique physique cette année et a lancé une gamme de tests hormonaux de fertilité à domicile pour les femmes et les hommes.

Pendant ce temps, un nombre croissant d’employeurs offrent des prestations de fertilité à leurs travailleurs. Selon un Sondage Mercer des régimes de santé parrainés par l’employeur, seulement 36 % des entreprises de 20 000 travailleurs ou plus offraient une couverture de fécondation in vitro en 2015, contre 42 % en 2020.

Une autre startup dans l’espace est le gestionnaire des avantages pour la fertilité Carrot Fertility, qui a soulevé 75 millions de dollars en financement de série C l’année dernière. La société de soins virtuels directe aux consommateurs Ro a également approfondi les soins de fertilité avec l’acquisition de Dadi, une startup de tests de fertilité masculine et de tests de sperme. Il avait également acheté Modern Fertility en 2021. Une autre startup de fertilité masculine, Legacy, a rapporté 25 millions de dollars en mai, et le fournisseur de soins de santé hybrides pour femmes Tia s’est récemment étendu aux tests de fertilité, aux conseils et à la planification des soins.

D’autres sociétés de fertilité comprennent Progyny, Proov et kegg.