Mike Bloomberg a investi des dizaines de millions dans Hawkfish au cours des deux dernières années. | Daniel Acker / Bloomberg via Getty Images

Hawkfish, la société de données et de technologie créée par Mike Bloomberg et soutenue par des dizaines de millions de dollars du milliardaire, est en train de fermer.

Il s’agit de la dernière réduction des effectifs des principaux donateurs démocrates à la suite des élections de 2020. Bloomberg et d’autres méga-donateurs riches avaient consacré leur fortune à l’ère Trump à aider le parti à moderniser son appareil numérique et la modélisation des données. Mais bien qu’ils aient initialement parlé de visions à long terme d’une revitalisation, les bailleurs de fonds réduisent certaines de leurs ambitions maintenant que Trump est démis de ses fonctions.

Hawkfish a déclaré vendredi au personnel qu’il fermerait son magasin en mai.

«Après les élections, l’équipe de direction et les parties prenantes de Hawkfish ont commencé à explorer des pistes potentielles pour l’avenir de l’entreprise et ont conclu que Hawkfish ne continuerait pas dans sa constitution actuelle», a déclaré le PDG de Hawkfish, Josh Mendelsohn, dans un e-mail. «La décision de mettre fin aux activités de Hawkfish n’a pas été prise à la légère ou sans envisager d’autres plans d’action.»

Dirigé par des joueurs de la Silicon Valley comme l’ancien directeur du marketing de Facebook Gary Briggs, Hawkfish était au départ un élément clé de la propre campagne présidentielle de Bloomberg. Après la fin de la course de l’ancien maire, l’entreprise a tenté de recruter d’autres clients démocrates. Hawkfish a eu du mal à conclure des accords de premier plan – le plus important, l’un avec la campagne Biden – bien qu’il ait conclu des contrats avec le Comité national démocrate et American Bridge, un super PAC majeur. Bloomberg a investi 35 millions de dollars dans l’opération qui a duré jusqu’en novembre.

Une fois les élections terminées, Hawkfish est arrivé à un point de pivot compréhensible, devant déterminer s’il était logique que cela persiste dans l’ère post-Trump.

La décision de Hawkfish fait suite à une décision similaire chez Alloy, une société de données démocrate soutenue par des dizaines de millions de donateurs de la Silicon Valley comme Reid Hoffman. Alloy a pris la décision de fermer ses opérations à la fin de l’année dernière après avoir constaté qu’il était lui aussi confronté à un avenir incertain, une conclusion accélérée par les troubles internes du personnel.

Pour certains démocrates, la décision des groupes extérieurs financés par des milliardaires de fermer leurs portes montre comment l’establishment du Parti démocrate lui-même a évolué. Les opérations de données du Comité national démocrate sont beaucoup plus appréciées que lors de l’élection de 2016, lorsque Hillary Clinton a qualifié les informations du parti de «médiocres» – une évaluation qui expliquait également pourquoi tant de grands donateurs démocrates à l’époque Trump se sont mis à résoudre le problème. problème en premier lieu. Aujourd’hui, les démocrates parient que l’establishment du parti lui-même peut le résoudre.