La firme de design derrière une mise en scène à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) a catégoriquement rejeté les théories du complot selon lesquelles leur travail était destiné à ressembler à des insignes nazis.

Design Foundry, une entreprise basée dans le Maryland, s’est manifestée pour dire qu’elle « N’avait aucune idée » leur mise en scène pour la conférence conservatrice tenue la semaine dernière à Orlando, en Floride, ressemblait à la rune Othala, un symbole trouvé sur les uniformes nazis.

La ressemblance a été soulignée par de nombreux critiques sur les réseaux sociaux après l’événement, l’hôte Hyatt Hotels ayant même publié une déclaration appelant la connexion supposée. « odieux » et disant qu’ils avaient fait part de leurs préoccupations aux organisateurs.

Dans une déclaration au site Web juif Forward, Design Foundry a insisté sur le fait que la scène avait été construite comme il s’agissait simplement de « Fournir la meilleure utilisation de l’espace, compte tenu des contraintes de la salle de bal et des exigences de distanciation sociale. » La société a dit que c’était « Attristé » et «Horrifié» aux accusations selon lesquelles ils ont contribué à promouvoir l’antisémitisme.

Foundry a travaillé pour de grandes entreprises et des événements dans le passé – y compris MSNBC, Google et même le Biden Cancer Summit en 2018 – mais CPAC a déclaré qu’il n’utiliserait plus ses services à l’avenir grâce au «Distraction indésirable.»

«Il est clair que l’entreprise que nous avons retenue a conçu une scène qui est devenue une distraction indésirable. Par conséquent, nous n’utiliserons plus les services de cette société lors d’événements futurs ». Ian Walters, directeur des communications du groupe, a déclaré à Forward.

Les théories du complot étaient nombreuses à CPAC, où l’ancien président Donald Trump a fait dimanche sa première apparition publique depuis son départ de la Maison Blanche. Mais de nombreux critiques pointent maintenant les retombées inutiles comme un autre exemple de désinformation sans fondement poussée trop loin au nom du politiquement correct.

«Grands théoriciens du complot de travail», Le journaliste Yashar Ali a tweeté, soulignant le travail de l’entreprise de design avec la famille Biden en 2018 et la propre politique libérale de sa PDG Annie Senatore comme preuve du caractère sans fondement des affirmations.

1. Je connais Design Foundry parce qu’ils s’occupent de la conception de nombreux événements à DC pour des entreprises comme MSNBC & Target. Ils ont supervisé la conception du Biden Cancer Summit en 2018. Le propriétaire, Annie, est très libéral et était tellement excité pour la victoire de Biden. Grands théoriciens du complot de travail. https://t.co/XF51I7WkiG – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 3 mars 2021

2. Il convient également de noter que bon nombre de ses employés sont libéraux Vous êtes nombreux à avoir décidé de vous attaquer à quelque chose sans aucun rapport ni aucune connaissance de la personne responsable de la conception. Et avant de la convaincre de travailler pour CPAC, vous essayez d’avoir une entreprise d’événements pendant une pandémie – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 3 mars 2021

« Il n’était pas nécessaire de sauter le pas sur ce point, les entreprises doivent faire mieux pour ignorer le bruit de Twitter jusqu’à ce qu’elles aient tous les faits », Le conseiller républicain Matt Whitlock a ajouté, affirmant que Hyatt Hotels avait « A versé du carburant sur le feu » avant de faire des recherches.

C’était absurde de conspiration de niveau QAnon de gauche depuis le début, mais surtout absurde que Hyatt ait versé du carburant sur le feu avant de faire des recherches. Il n’était pas nécessaire de sauter le pas sur ce point, les entreprises doivent faire mieux pour ignorer le bruit de Twitter jusqu’à ce qu’elles aient des faits complets. https://t.co/fXNcF5VXU5 – Matt Whitlock (@mattdizwhitlock) 3 mars 2021

Nous avons une culture du complot. J’ai attendu les faits. Design Foundry a été décontenancé par les accusations ridicules, j’en suis sûr. De nombreux accusateurs blâmeront toujours Design Foundry pour une raison quelconque. Ne faites pas d’excuses. Rétracter et corriger. CPAC était déjà assez mauvais sans la Rune Odal https://t.co/rWADeLFXGU – Denver Riggleman (@RepRiggleman) 3 mars 2021

Incroyable comment cela a fonctionné. Une équipe de design qui a travaillé pour NBC et Target a conçu la scène. J’espère que la géométrie et la charge de la preuve reviendront à la normale. https://t.co/56GKX3vkIG – Italien Feeld 🕳 (@julianfeeld) 3 mars 2021

Hyatt a également été la cible d’attaques de libéraux pour avoir hébergé CPAC en premier lieu, de nombreux démocrates de premier plan appelant au boycott de la société pour l’hébergement. «Nazis.»

Hé les hôtels Hyatt. Très inclusif, ne signifie pas accueillir des personnes qui ne sont PAS très inclusives, accueillir une convention fasciste nazie est l’antithèse de l’inclusion. Vous avez fait une grave erreur de jugement. – ✌🏼rosanna arquette (@RoArquette) 28 février 2021

Après que la chaîne d’hôtels a publié des déclarations se distanciant de la conférence et légitimant apparemment les théories du complot tourbillonnant, les organisateurs de CPAC ont critiqué la société pour «Cédant aux pressions des agitateurs des médias sociaux à motivation politique qui cherchent à détruire CPAC, nos participants et orateurs de partout au pays, et les millions d’Américains qui soutiennent notre travail.»

