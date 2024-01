La société de design Kittery a un grand projet pour le bâtiment Dineen à Foreside

KITTERY, Maine — La propriété vacante Foreside, autrefois propriété de l’ancien propriétaire d’un dépôt de bus, James Dineen, se rapproche de plus en plus de la nouvelle maison de l’architecture et du design Winter Holben, de trois appartements et d’une galerie pour artistes locaux avec une terrasse sur le toit.

Le bâtiment abandonné du 3, rue Walker est actuellement vide après avoir été utilisé dans le passé comme habitation unifamiliale et espace de bureau. La ville avait précédemment acquis le site et l’avait vendu à The Cheney Companies, une agence de location d’appartements basée à Newmarket, New Hampshire, en septembre 2022.

La propriété Dineen existante serait démolie comme premier élément majeur de la refonte proposée, laissant la place à un nouveau bâtiment de trois étages qui prendrait sa place.

La proposition de réaménagement initiale indiquait qu’un établissement de restauration ou de vente au détail pourrait éventuellement s’installer sur le terrain de la rue Walker à l’avenir. Mais les plans modifiés appellent désormais la société voisine de Wallingford Square, Winter Holben architecture + design, responsable de la conception du projet, à emménager dans le bâtiment, en attendant l’approbation du conseil de planification de Kittery.

L’architecture et le design de Winter Holben recherchent depuis longtemps une nouvelle maison à Kittery’s Foreside

Elisa Winter Holben, directrice et directrice générale de Winter Holben architecture + design, s’est exprimée la semaine dernière en faveur du projet lors de la réunion du comité de planification.

« Nous sommes vraiment passionnés par ce projet car nous y réfléchissons depuis de nombreuses années. Nous recherchions une maison qui nous soit propre dans le Foreside après avoir été loués pendant de nombreuses années », a-t-elle déclaré. « Nous recherchions l’emplacement idéal. Après avoir travaillé avec le propriétaire sur le projet, nous avons réalisé qu’il s’agissait d’un emplacement parfait pour notre entreprise et d’un élément très important de l’avant-pays, que nous aimons vraiment. Nous serions ravis d’en faire notre maison et cela soutiendrait vraiment la croissance de notre entreprise en tant que propriétaires d’entreprise de longue date et également participants de notre communauté.

L’architecture et le design Winter Holben sont actuellement situés au 7 Wallingford Square, le bâtiment commercial de base du centre-ville où se trouvent également, entre autres, Lil’s Cafe, Maine Meat et Anju Noodle Bar.

Le logement abordable fait partie de la proposition de projet

Deux des trois appartements proposés seraient loués comme logements abordables, tous deux situés au rez-de-chaussée du bâtiment potentiel à usage mixte. L’un aurait une chambre simple, tandis que l’autre serait un studio, selon les plans déposés auprès de la ville.

“Sur la base des graphiques 2023 des programmes de restrictions de loyer du MaineHousing, le loyer de ces unités est ciblé à 60 % (du revenu médian de la région)”, a écrit Brandon Holben, architecte principal de Winter Holben architecture + design, dans une description du projet. « Ces loyers sont calculés à 1 279 $/mois pour le studio et à 1 371 $/mois pour le T2, respectivement. Les deux unités abordables sont situées du côté sud du bâtiment, offrant un éclairage naturel optimal.

Le studio aurait une superficie de 357 pieds carrés et l’unité d’une chambre aurait une superficie de 537 pieds carrés, si elle est approuvée. Le troisième appartement proposé serait proposé au tarif du marché et serait situé au dernier étage.

« Nous sommes ravis de poursuivre cette démarche », a déclaré Brandon Holben à propos du volet logement de la proposition.

L’espace alloué à l’architecture et au design de Winter Holben comprendrait une kitchenette, une salle de conférence et plusieurs toilettes. Une galerie d’artistes communautaires serait située juste à l’extérieur des bureaux de l’entreprise, donnant au bâtiment « une vie au-delà de nos heures de bureau », a déclaré Elisa Winter Holben.

Le toit-terrasse serait accessible aux locataires du bâtiment, offrant une vue sur le Foreside, les entreprises à proximité et le chantier naval de Portsmouth au-dessus de la rivière Piscataqua.

Quatre places de stationnement et un stockage de neige seraient situés derrière la nouvelle structure, selon les plans.

Les Holben représentaient le propriétaire de l’immeuble, Lane Cheney, lors de la réunion. Cheney est le directeur des sociétés Cheney.

Le conseil d’urbanisme de Kittery a approuvé à l’unanimité le plan préliminaire du site, le rapprochant ainsi de l’obtention des autorisations nécessaires de la ville pour procéder.