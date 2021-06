La société de cybersécurité SentinelOne dépose S-1 pour l’introduction en bourse

La société de cybersécurité SentinelOne a déposé son Prospectus d’introduction en bourse avec la Securities and Exchange Commission jeudi, et prévoit de s’inscrire à la Bourse de New York sous le symbole S.

Au cours des trois mois se terminant le 30 avril, les revenus ont augmenté de 108 % en glissement annuel pour atteindre 37,4 millions de dollars, tandis que les pertes nettes ont plus que doublé, passant de 26,6 millions de dollars à 62,6 millions de dollars, selon le dossier.

SentinelOne a levé 276 millions de dollars lors d’un tour de table en novembre dernier dirigé par Tiger Global, dans le cadre d’une collecte de près de 500 millions de dollars auprès d’investisseurs en 2020 qui a triplé sa valorisation du début de l’année à la fin, passant de 1 milliard à 3 milliards de dollars.

Les concurrents de SentinelOne ont été parmi les grands gagnants de l’introduction en bourse ces dernières années, avec CrowdStrike – que le PDG Tomer Weingarten a qualifié de « principal concurrent » – désormais évalué à plus de 46 milliards de dollars. Mais de plus en plus de ses concurrents parlent maintenant de la menace posée par SentinelOne. Au cours des derniers mois, CrowdStrike et Qualys ont pour la première fois qualifié SentinelOne de concurrent dans leurs rapports annuels. Et après l’arrivée de la pandémie de coronavirus, le PDG de Palo Alto Networks, Nikesh Arora, a commencé à parler de SentinelOne lors de conversations avec des analystes – il a fait référence à la société à trois reprises lors d’un récent appel aux résultats.

Plus récemment, la sécurité des terminaux autonomes de l’entreprise a arrêté SUNBURST, le logiciel malveillant qui a incité les systèmes à le télécharger en tant que mise à jour du logiciel Orion de SolarWinds, utilisé par des milliers d’organisations. AT&T, JetBlue et McKesson faisaient partie des clients SentinelOne protégés dans le piratage de SolarWinds.

Le prospectus indique que SentinelOne a l’intention d’inscrire les actions ordinaires de catégorie A, bien que le nombre d’actions et la fourchette de prix pour l’offre proposée n’aient pas encore été déterminés. Il identifie également Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America Securities, Barclays et Wells Fargo Securities comme les principaux souscripteurs.

L’entreprise s’est classée au 4e rang du classement de cette année Perturbateur CNBC 50 liste.

