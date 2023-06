La société de cryptographie Ripple obtient une licence de paiement en principe à Singapour

La société de blockchain Ripple a déclaré jeudi avoir reçu l’approbation réglementaire de principe pour opérer à Singapour, dans un rare moment de bonnes nouvelles pour l’industrie de la crypto-monnaie dans le monde alors qu’elle fait face à une politique de resserrement chez elle aux États-Unis.

Ripple a déclaré avoir obtenu l’approbation de principe d’une licence d’établissement de paiement majeur de la part de l’Autorité monétaire de Singapour, la banque centrale du pays.

La licence permettra à Ripple d’offrir des produits et services de jetons de paiement numériques réglementés et d’étendre les transferts transfrontaliers de XRP, une crypto-monnaie à laquelle la société est étroitement associée, parmi ses clients, qui sont des banques et des institutions financières.

Le XRP se négociait à environ 50 cents tard mercredi soir.

Ripple, une société de technologie financière basée à San Francisco, est principalement connue pour XRP ainsi que pour ses services de messagerie interbancaire basés sur la blockchain, la technologie de grand livre distribué qui sous-tend de nombreuses crypto-monnaies.

Le service de liquidité à la demande de la société utilise XRP comme une sorte de « pont » entre les devises, ce qui, selon elle, permet aux fournisseurs de paiement et aux banques de traiter les transactions transfrontalières beaucoup plus rapidement qu’ils ne le feraient sur les anciens rails de paiement.

Mais Ripple exploite également un système de messagerie international basé sur la blockchain appelé RippleNet pour faciliter les transferts massifs de fonds entre les banques et d’autres institutions financières, similaire au système de messagerie interbancaire mondial SWIFT.

La Securities and Exchange Commission a accusé Ripple, le co-fondateur Christian Larsen et le PDG Brad Garlinghouse d’avoir mené une offre de titres illégale qui a levé plus de 1,3 milliard de dollars grâce à la vente de XRP.

Ripple nie les allégations de la SEC, affirmant que le XRP est une monnaie plutôt qu’un titre qui serait soumis à des règles strictes.

Singapour est l’un des plus grands corridors monétaires à partir desquels Ripple envoie de l’argent à travers les frontières en utilisant XRP, a déclaré la société dans un communiqué de presse.