La société de cryptographie Multicoin affirme que les retombées de la contagion de FTX se poursuivront

“Nous accordons trop de confiance à notre relation avec FTX”, ont écrit les associés directeurs de Multicoin, Kyle Samani et Tushar Jain, dans la lettre de plus de 3 400 mots, obtenue par CNBC. “Nous avions trop d’actifs sur FTX.”

Multicoin a déclaré qu’il y avait une chance que l’entreprise récupère une partie de ses fonds auprès de FTX, mais comme ces actifs sont maintenant bloqués dans une procédure de faillite, il prévoit de les réduire à zéro. C’est un renversement brutal pour Multicoin, âgé de cinq ans, qui a annoncé un Fonds de 430 millions de dollars en juillet son troisième et plus important à ce jour.

Entreprise de crypto-venture Capital multicoin a déclaré jeudi aux investisseurs dans une lettre que l’effondrement de FTX et la baisse des prix dans l’ensemble du secteur avaient fait chuter le fonds de 55% ce mois-ci, et a ajouté que le marché était sur le point de s’aggraver avant de rebondir.

En savoir plus sur la technologie et la crypto de CNBC Pro

John Robert Reed, un porte-parole de Multicoin, a refusé de commenter cette histoire.

Multicoin a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que le marché de la cryptographie se transforme de si tôt. En effet, il y a d’autres effondrements à venir qui résulteront de la faillite soudaine de FTX et du fonds spéculatif sœur Alameda Research, qui appartenaient tous deux à Sam Bankman-Fried. Les deux entités ont entamé vendredi une procédure de mise en faillite.

“Nous nous attendons à voir des retombées de contagion de FTX/Alameda au cours des prochaines semaines”, indique la lettre. “De nombreuses sociétés commerciales seront anéanties et fermées, ce qui exercera une pression sur la liquidité et le volume dans l’ensemble de l’écosystème cryptographique. Nous avons déjà vu plusieurs annonces sur ce front, mais attendez-vous à en voir plus.”

Alors que d’autres sociétés ayant des actifs liés à FTX cherchent à lever des fonds d’urgence, “nous cherchons à acheter des actifs disloqués à des valorisations attrayantes”, a ajouté Multicoin.

Multicoin a pris un autre grand succès avec l’échec de FTX en raison de sa position importante dans le jeton Solana. Bankman-Fried était un grand propulseur de Solana et Alameda était l’un des principaux détenteurs de pièces. Cette association a entraîné une chute de 64 % de la valeur de Solana au cours des 12 derniers jours.

Multicoin a déclaré qu’il maintenait sa position et croyait toujours en Solana, en partie parce que la crypto-monnaie possède “l’une des communautés de développeurs les plus dynamiques”. Le marché de la cryptographie a connu de multiples reculs au cours des dernières années et a rebondi.

“Sur la base de notre expérience en 2018 et 2020, nous avons appris qu’il n’est pas prudent de vendre un actif pendant une crise de courte durée si la thèse de base n’est pas compromise”, a déclaré la société.

Multicoin a conclu en disant que tout comme Lehman Brothers n’a pas tué la banque et Enron n’était pas la mort des sociétés énergétiques, “FTX ne sera pas la fin de l’industrie de la cryptographie”.

“Alors que l’effet de levier est éliminé du système, nous nous attendons à voir des pousses vertes l’année prochaine”, indique la lettre. “Nous savons que les constructeurs de cette industrie et de notre portefeuille comptent parmi les personnes les plus dévouées et ils n’abandonneront pas. Et nous non plus.”

REGARDEZ: Binance a décidé que FTX était au-delà de la sauvegarde