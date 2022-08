La société de cryptographie FTX reçoit l’arrêt et l’abstention de la FDIC au sujet de l’assurance

Sam Bankman-Fried, fondateur et directeur général de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, prend la parole lors d’une interview sur un épisode de Bloomberg Wealth avec David Rubenstein à New York, États-Unis, le mercredi 17 août 2022.

FTX, l’échange cryptographique contrôlé par Sam Bankman-Fried, a reçu vendredi un avertissement de cesser et de s’abstenir de la part de la Federal Deposit Insurance Corporation, demandant à la société d’arrêter de “tromper” les consommateurs sur le statut d’assurance de leurs fonds.

La FDIC lettres émises à cinq sociétés de cryptographie, dont FTX US. Contrairement aux dépôts détenus dans des banques américaines, les crypto-monnaies stockées auprès de maisons de courtage ne sont pas protégées par le gouvernement.

“Sur la base des preuves recueillies par la FDIC, chacune de ces sociétés a fait de fausses déclarations – y compris sur leurs sites Web et leurs comptes de médias sociaux – indiquant ou suggérant que certains produits liés à la cryptographie sont assurés par la FDIC ou que les actions détenues dans des comptes de courtage sont assurées par la FDIC. “, a déclaré le régulateur dans un communiqué de presse.

En plus de FTX US, la FDIC a notifié Cryptonews.com, Cryptosec.info, SmartAsset.com et FDICCrypto.com. La FDIC a déclaré que les entreprises doivent “prendre des mesures correctives immédiates pour remédier à ces déclarations fausses ou trompeuses”. L’agence a déclaré que le fait de déformer sciemment ou de laisser entendre qu’un produit non assuré est assuré par la FDIC est interdit par la Federal Deposit Insurance Act.

Dans la lettre spécifiquement adressée à FTX, la FDIC a déclaré qu’il semblait que le 20 juillet Brett Harrisonle président de FTX.US, a publié un tweet indiquant que les dépôts directs des employeurs sont stockés dans des comptes assurés par la FDIC au nom de l’utilisateur.

Harrison a tweeté vendredi qu’il avait supprimé ce message et ne voulait pas dire que les actifs cryptographiques stockés dans FTX sont assurés par la FDIC, mais plutôt que “les dépôts en USD des employeurs étaient détenus dans des banques assurées”.

“Nous ne voulions vraiment induire personne en erreur, et nous n’avons pas suggéré que FTX US lui-même, ou que les actifs crypto/non fiat, bénéficient d’une assurance FDIC”, a écrit Harrison.

FTX.US est un échange de crypto-monnaie américain appartenant à FTX, qui est basé aux Bahamas et s’est largement concentré sur le développement de ses activités en dehors des États-Unis.

La FDIC a également déclaré que les sites Web de SmartAsset et CryptoSec identifier FTX comme un “échange de crypto-monnaie” assuré par la FDIC “.”

