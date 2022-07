La société de crypto Blockchain.com licencie 25% de son personnel alors que les retombées de 3AC se propagent

Pedro Fiúza | NurPhoto via Getty Images

Le co-fondateur et PDG de Blockchain, Peter Smith, prend la parole lors de la conférence technologique Web Summit à Lisbonne, au Portugal, le 6 novembre 2018.

La startup de crypto Blockchain.com a déclaré qu’elle licenciait 25% de son personnel, citant des conditions de marché difficiles.

Les coupes se traduisent par environ 150 postes au sein de l’entreprise.

La société ferme également son bureau argentin et abandonne ses plans d’expansion dans plusieurs pays.

La plupart des licenciements – environ 44% – concernent des employés en Argentine, tandis que 26% sont basés aux États-Unis et 16% au Royaume-Uni. La société a informé le personnel de ses plans jeudi.

Le site Web de l’industrie CoinDesk était premier à signaler la nouvelle, qui a ensuite été confirmée à CNBC par un porte-parole de Blockchain.com.

Blockchain.com est l’une des nombreuses entreprises qui ont été prises dans les retombées de l’effondrement du fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital.

3AC a déposé une demande de mise en faillite plus tôt ce mois-ci, après avoir dû des centaines de millions de dollars à des sociétés de cryptographie telles que Celsius et Voyager Digital. Les co-fondateurs de l’entreprise ont depuis disparu. Les avocats représentant ses créanciers tentent de suivre leurs allées et venues.

Blockchain.com avait lui-même prêté 270 millions de dollars à 3AC en crypto et s’attend à perdre cette somme.

Mercredi, l’échange de crypto Coinbase a nié toute exposition financière à Celsius, Voyager ou 3AC.

L’effondrement du controversé stablecoin Terra en mai a eu un effet de spirale provoquant la chute des sociétés de cryptographie qui faisaient des paris risqués en utilisant des fonds empruntés.

Des entreprises comme Celsius et Voyager ont bloqué les comptes d’utilisateurs après avoir échoué à répondre aux demandes de rachat, avant de tomber par la suite en faillite.

Fondée en 2012, Blockchain.com est une plateforme d’échange de crypto et de portefeuille. La société, qui s’est classée au 7e rang sur la liste CNBC Disruptor 50 de cette année, prétend être responsable de près d’un tiers de toutes les transactions en bitcoins via son produit de portefeuille.

La société privée a été évaluée à 14 milliards de dollars lors d’un cycle de financement annoncé plus tôt cette année. Ses bailleurs de fonds incluent Baillie Gifford, le gestionnaire de fonds spéculatifs américain Kyle Bass et le magnat britannique Richard Branson.