La société de conseil aux entreprises Embark étend ses partenariats technologiques stratégiques

DALLAS, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ — La société de conseil aux entreprises Embark est fière d’annoncer plusieurs investissements clés pour renforcer considérablement ses partenariats stratégiques, notamment les plateformes technologiques de pointe NetSuite, Anaplan et Blackline. L’ajout de ces acteurs clés à une liste déjà impressionnante de partenariats technologiques offre aux clients de l’entreprise un spectre encore plus large de solutions de premier ordre pour exploiter pleinement les données et les analyses, contribuant ainsi à stimuler la croissance.

Récipiendaire de plusieurs prix de partenaire de l’année décernés par la plateforme de reporting Workiva, dont celui de partenaire régional de l’année 2023, Embark démontre continuellement son engagement envers la technologie et l’innovation, en soulignant l’importance de la transformation de l’entreprise dans un paysage aussi dynamique et axé sur la technologie. Ces nouveaux partenariats avec des leaders du secteur aideront les clients à exploiter le pouvoir de l’innovation et de la prise de décision basée sur les données, un avantage concurrentiel essentiel dont les entreprises auront besoin pour poursuivre leurs activités commerciales.

« Embark donnera toujours la priorité aux investissements dans la finance et la technologie qui responsabilisent nos clients, alimentent leur croissance et offrent à nos collaborateurs de nouvelles opportunités de carrière », a déclaré Clancy Fossum, PDG d’Embarquer. « En nous associant à ces partenaires leaders du secteur, nous sommes en mesure d’accélérer l’innovation pour nos clients et de les aider à développer leur agilité, à exploiter les données, à renforcer les liens avec les clients et à capitaliser rapidement sur de nouvelles opportunités.

L’entreprise a investi dans des technologies qui partagent un engagement à optimiser les performances et la prise de décision des entreprises, ce qui a donné lieu à plusieurs collaborations critiques :

Avec les leaders des services de conseil d’Embark à la tête de l’initiative, la société tire parti de ces collaborations pour offrir à ses clients une expérience plus personnalisée et plus axée sur la valeur. Les partenariats stratégiques ont toujours été une force pour Embark, où la société a toujours entretenu des relations solides et durables avec des partenaires clés.

« Ces relations clés nous permettent d’offrir une suite complète d’outils pour naviguer dans une réalité commerciale de plus en plus complexe. Ils sont considérés à juste titre comme essentiels à l’amélioration des résultats, et chacun est un leader reconnu dans son domaine respectif. En adoptant l’innovation avec ces leaders technologiques , nos clients seront préparés pour réussir et croître à long terme », a déclaré Billy Leighresponsable de la stratégie chez Embark.

« Nous sommes ravis d’accueillir Embark dans l’écosystème des partenaires d’Anaplan », a déclaré Ray Curbelo, vice-président, Partenaires et alliances, chez Anaplan. « Notre solide réseau mondial de partenaires joue un rôle essentiel en aidant nos clients à reconnaître la valeur exceptionnelle de leurs mises en œuvre Anaplan, et nous sommes impatients de travailler avec l’équipe d’Embark pour aider les directeurs financiers à transformer la planification en leur avantage concurrentiel.

Embark est un nouveau type de société de conseil aux entreprises, dont l’objectif est de révolutionner le secteur des services professionnels avec un modèle commercial et un état d’esprit uniques et innovants pour le secteur du conseil. Fondée en 2010, la société dessert désormais une liste toujours croissante de marchés de premier plan, notamment Dallas, Houston, Austin, Denver, Phénix, La Ville d’Oklahoma, Tulsa, Salt Lake City, Baie de Tampa, Charlotte, Nashville, Miamiet Atlanta. Plus précisément, Embark aide les organisations à optimiser leurs finances, leur comptabilité et leur technologie avec des spécialistes issus d’un large éventail de domaines de pratique et d’industries. L’entreprise a bâti une culture d’entreprise sans précédent pour les consultants d’élite afin de transformer la façon dont les entreprises utilisent les personnes, les processus et la technologie. Pour plus d’informations, visitez www.embarqueravecus.com .

