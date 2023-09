La société de conception d’essais cliniques QuantHealth obtient 15 millions de dollars et plus de financements en santé numérique

La société de conception d’essais cliniques basée sur l’IA, QuantHealth, a annoncé avoir obtenu 15 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A codirigé par Pitango HealthTech et Bertelsmann Investments, portant sa levée totale à 20 millions de dollars.

La société, qui s’est récemment développée sur le marché américain, propose son simulateur clinique alimenté par l’IA qui prédit la réponse d’un individu au traitement au cours d’un essai clinique afin d’optimiser la conception de l’essai clinique.

La société basée en Israël utilisera les fonds pour développer son produit, développer sa plateforme, étendre ses offres commercialement et évaluer des cas d’utilisation au-delà des essais cliniques, y compris les premières recherches et développements et le soutien réglementaire.

« Nous sommes très heureux de co-investir dans QuantHealth aux côtés de Pitango et de développer davantage notre unité de croissance Bertelsmann Next en mettant l’accent sur l’investissement dans la santé numérique », a déclaré Thorsten Wirkes de Bertelsmann Investments dans un communiqué. « Les impressionnantes technologies d’IA de QuantHealth ont fait leurs preuves. pour faire économiser des millions aux sociétés pharmaceutiques, en les aidant à mettre les médicaments sur le marché plus rapidement et à fournir aux patients les traitements dont ils ont besoin. »

La plateforme de gestion des médicaments basée en Oklahoma, PatchRx, a obtenu un financement de série A de 8 millions de dollars, portant sa collecte totale à 15 millions de dollars.

Atento Capital a mené le cycle avec la participation de Cortado Ventures, Vast Ventures, Plains VC et Forum Ventures.

PatchRx propose un flacon de pilules intelligent qui utilise les données pour améliorer l’observance des médicaments. Il prévoit d’utiliser ces fonds pour étendre sa présence à l’échelle nationale.

« C’est probablement en raison de nos propres expériences que notre priorité a toujours été les patients, et nous sommes pleinement engagés à innover et à concevoir des technologies pour garantir leur bien-être », a déclaré Aertker, PDG de PatchRx, dans un communiqué. « En fin de compte, notre objectif est de faire progresser fondamentalement l’innovation dans les soins aux patients de manière à créer de meilleurs mécanismes pour soutenir les patients et à offrir aux prestataires des outils et des informations pour soigner leurs patients plus efficacement.

Neurpowyzer, basée à Singapour, une société axée sur la santé cérébrale et l’atténuation du déclin cérébral grâce à la technologie, a ajouté 2,1 millions de dollars à son cycle de financement sursouscrit, portant son montant total à 3,3 millions de dollars.

Jungle Ventures et Surge de Peak XV ont codirigé le cycle avec la participation des investisseurs providentiels Ab Gaur, fondateur et PDG de la société MarTech Verticurl ; Khoo Boon Hui, président de SDAX ; et Rob F Jablonski, directeur des investissements commerciaux, Aquivia Pty Ltd.

La société axée sur la neurologie a développé une évaluation numérique en ligne baptisée Digital Brain Function Screen, qui évalue le potentiel de déclin précoce du cerveau en testant la mémoire immédiate, la mémoire de travail, l’attention et la fonction exécutive.

Le financement de démarrage sera utilisé pour étendre l’expansion du soutien au développement de produits de l’entreprise en Asie du Sud-Est et en Inde.