La société de conception de puces Arm cherche une valorisation pouvant atteindre 52 milliards de dollars dans le cadre d’une introduction en bourse à succès aux États-Unis

Le site Web Arm sur un ordinateur portable installé à New York, aux États-Unis, le mercredi 23 août 2023.

La société de conception de puces Arm cherche mardi à rapporter jusqu’à 4,87 milliards de dollars lors de sa prochaine introduction en bourse à succès à la Bourse de New York, selon un nouveau dossier.

L’accord pourrait valoriser l’entreprise à 52 milliards de dollars.

Arm a soumis son dépôt F-1 mis à jour avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis, exposant ses ambitions de redevenir une société cotée en bourse. Elle était auparavant doublement cotée à Londres et à New York, avant que SoftBank ne l’acquière pour 32 milliards de dollars en 2016.

En tant que société britannique, Arm est considérée comme un émetteur privé étranger aux États-Unis et ses actions compteront comme des actions de dépôt américaines, ou ADS. La société proposera 95,5 millions d’ADS dans une fourchette de prix comprise entre 47 et 51 dollars. À l’extrémité supérieure de cette fourchette, CNBC estime qu’Arm pourrait lever jusqu’à 4,87 milliards de dollars. Au bas de l’échelle, l’introduction en bourse rapporterait 4,49 milliards de dollars de nouveaux capitaux à Arm.

Lorsque la société sera introduite à New York, elle cherchera à puiser dans un vaste pool de fonds institutionnels. Arm cherche à accroître ses investissements dans la recherche et le développement, d’autant plus qu’il poursuit sa croissance dans le domaine de l’intelligence artificielle avec certaines de ses nouvelles puces.

À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, Arm atteindrait également une valorisation totale de 52 milliards de dollars, selon les calculs de CNBC. Au bas de l’échelle, sa valorisation serait inférieure à 50 milliards de dollars.

Seulement 9,4 % des actions d’Arm seront librement négociées à la Bourse de New York, et SoftBank devrait détenir environ 90,6 % des actions en circulation de la société après la réalisation de l’introduction en bourse.

Les preneurs fermes de la cotation ont la possibilité d’acheter jusqu’à 7 millions d’actions dépositaires américaines supplémentaires, d’une valeur de 735 millions de dollars. S’ils choisissent d’acheter ces actions, la participation de SoftBank dans Arm sera réduite à 89,9 %, a indiqué la société.