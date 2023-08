La société de capital-risque Questa Capital obtient 397 millions de dollars pour investir dans les technologies de la santé

Questa Capital Managementune société de capital-risque axée sur les soins de santé, a annoncé la clôture d’un fonds de capital-risque de croissance de 397 millions de dollars baptisé Questa Capital III, portant sa levée totale à plus d’un milliard de dollars.

Les engagements provenaient d’investisseurs de premier ordre, notamment de fonds de dotation, de fondations, de family offices, de régimes de retraite, de fonds de fonds et de consultants.

CE QU’ILS FONT

Le portefeuille actuel de l’entreprise comprend un prestataire de soins à domicile DispatchHealth, le fournisseur de soins hybrides Cortica qui développe des programmes de soins pour les personnes autistes, la société de stéthoscopes intelligents Eko et la start-up virtuelle de traitement des troubles liés à l’usage d’opioïdes, Bicycle Health.

L’entreprise utilisera le capital pour investir dans 10 à 14 entreprises en démarrage dans les secteurs des services de santé, des dispositifs médicaux et de la technologie. Il continuera à combiner des éléments de capital de croissance avec du capital-risque et a déclaré qu’il financerait des entreprises travaillant dans bon nombre des mêmes domaines d’intervention que ses investissements précédents.

« Nous sommes extrêmement heureux de clôturer le Fonds III malgré un environnement de collecte de fonds difficile. Nous sommes à la fois reconnaissants du vif intérêt et du soutien continu de nos investisseurs existants et ravis d’entamer des relations à long terme avec un petit groupe de nouveaux commanditaires exceptionnels, « , a déclaré Ryan Drant, fondateur et associé directeur de Questa, dans un communiqué. « Nous sommes également stimulés par les opportunités que nous voyons sur le marché et nous sommes impatients de continuer à bâtir des sociétés de soins de santé différenciées et à forte croissance en étroite collaboration avec des équipes de direction solides.

APERÇU DU MARCHÉ

D’autres sociétés de capital-risque ont récemment obtenu un grand nombre d’engagements.

Définir les entreprisesdont le portefeuille est composé de startups bien connues en phase de démarrage dans la Silicon Valley, a reçu 460 millions de dollars du Fonds III et des Fonds d’opportunités en avril.

En juillet, une société de capital-risque en phase de démarrage Distributed Ventures, né de NFP Ventures, a clôturé un engagement total de 100 millions de dollars. La société basée à Chicago prévoyait d’utiliser les fonds pour investir dans les technologies financières, les technologies d’assurance et la santé numérique.