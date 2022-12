La société de cannabis de Kelowna reste sous propriété locale après une vente de 4 millions de dollars

Un accord de plusieurs millions de dollars a permis à un producteur de cannabis basé à Okanagan de devenir l’un des plus importants du pays.

Avant Brand, avec des bureaux à Kelowna, a acheté le Flowr Okanagan, également basé à Kelowna, pour 4,105 millions de dollars, ainsi que 1,1 million de dollars en actions.

L’accord donnera à Avant un total de 185 000 pieds carrés d’espace parmi ses installations et devrait augmenter ses capacités de production d’environ 60 %.

Le PDG d’Avant, Norton Singvahon, a déclaré que l’achat était le résultat d’une année de recherche et qu’il considérait l’installation de Kelowna comme un « actif de premier plan et de classe mondiale ».

Les installations de Flowr, qui devraient commencer leur insolvabilité à la clôture de l’accord au début de 2023, ont été mises aux enchères le 1er décembre.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

cannabisVille de Kelownamarijuana