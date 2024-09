La société de cannabis de Cheech et Chong répond à l’interdiction du gouverneur Newsom sur les produits à base de chanvre contenant une « quantité détectable » de THC

Gouverneur Gavin NewsomL’annonce faite vendredi par le président américain, selon laquelle son administration avait l’intention de mettre en place une réglementation d’urgence qui interdirait les produits à base de chanvre contenant une « quantité détectable de THC total », a provoqué une onde de choc dans l’industrie californienne du chanvre et du cannabis. Newsom a déclaré dans un communiqué déclaration que les règles d’urgence, qui incluent la limitation des ventes à cinq portions par paquet et exclusivement aux adultes de plus de 21 ans, étaient essentielles pour protéger les enfants des « produits dangereux à base de chanvre et de cannabis ».

La société holding mondiale de Cheech et Chong (CCGHC) a rejoint le chœur des acteurs de l’industrie du cannabis et du chanvre pour commenter la décision du gouverneur.

« Nous comprenons les défis auxquels le bureau du gouverneur est confronté, mais nous pensons qu’une interdiction totale est inutile et non étayée par les faits. Nos produits sont explicitement conçus pour une utilisation par des adultes et ne sont pas destinés aux enfants. Nous nous engageons à collaborer avec le gouverneur pour assurer la sécurité de tous les consommateurs, en particulier des mineurs », a déclaré Jonathan BlackPDG de CCGHC dans une déclaration partagée avec Benzinga.

Le CCGHC a ajouté que les produits à faible dose de THC dérivés du chanvre devraient être réglementés de la même manière que l’alcool et le tabac.

La société de cannabis Cheech and Chong, connue pour ses procédures de test rigoureuses qui incluent les résultats de laboratoires tiers, a souligné que ses produits sont « limités en fonction de l’âge et commercialisés de la même manière que l’alcool et le tabac pour garantir que seuls les adultes y ont accès ».

« Nos produits sont développés selon des normes de sécurité rigoureuses et des tests approfondis pour garantir qu’ils ne présentent aucun risque pour le public. Nous accordons une grande importance à la transparence et à la protection des consommateurs et sommes toujours désireux de collaborer avec les régulateurs des États pour favoriser un environnement où la sécurité et l’innovation cohabitent harmonieusement », a déclaré Brandon Harshbargerprésident du CCGHC.

Ted Whitneydirecteur des boissons du CCGHC, a déclaré que l’interdiction proposée ne tient pas compte des préférences et des droits des consommateurs adultes, qui sont capables de faire des choix éclairés concernant les produits à base de chanvre.

« Bien que nous soyons d’accord avec le bureau du gouverneur sur l’importance de la sécurité publique, nous sommes fermement convaincus qu’une interdiction totale ne suffit pas. Une réglementation collaborative, impliquant à la fois l’industrie et les autorités de l’État, protégerait plus efficacement la sécurité publique et préserverait le choix du consommateur », a déclaré Whitney. « Il est décourageant que les amendements proposés et leur potentiel de générer 210 millions de dollars de recettes fiscales aient été négligés. Cet oubli prive non seulement les Californiens d’un marché légitime et sûr, mais profite également par inadvertance aux opérations illicites. »

Le CCGHC a indiqué qu’il continuerait à plaider en faveur de réglementations qui soutiennent le choix des consommateurs sans compromettre la sécurité.

Les règles proposées par le gouverneur Newsom doivent être approuvées par le Bureau californien du droit administratif avant d’entrer en vigueur.

Photo : S Bukley sur Shutterstock