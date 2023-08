La société de biotechnologie AI Genesis obtient 200 millions de dollars pour faire avancer la découverte de médicaments

La startup californienne de découverte de médicaments basée sur l’IA, Genesis, a annoncé qu’elle avait gagné 200 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série B sursouscrit, portant son augmentation totale à 280 millions de dollars.

La société a également annoncé qu’environ 24 millions de dollars de billets SAFE d’un cycle de financement précédent avaient été convertis lors de la clôture du cycle de série B.

Andreessen Horowitz et un « investisseur spécialisé dans les sciences de la vie basé aux États-Unis » ont co-dirigé le cycle avec la participation de nouveaux investisseurs BlackRock, Fidelity Management & Research Company et NVentures.

Les investisseurs existants Rock Springs Capital, T. Rowe Price Associates, Inc., Menlo Ventures et Radical Ventures ont également rejoint le cycle.

CE QU’ILS FONT

Genesis a conçu une plate-forme d’IA moléculaire baptisée Genesis Exploration of Molecular Space (GEMS) qui fusionne l’apprentissage en profondeur et les simulations moléculaires pour créer des médicaments à petites molécules très puissants.

Les fonds seront utilisés pour faire passer la société au développement clinique. Genesis investira également dans le développement de nouvelles méthodes d’IA génératives et prédictives et élargira son portefeuille en tirant parti de GEMS pour explorer des cibles auparavant difficiles à traiter.

« L’IA présente une puissante opportunité de révolutionner le processus de découverte de médicaments, qui a souvent du mal à produire des candidats-médicaments viables contre des cibles biologiquement bien validées mais considérées comme inutilisables en raison d’une chimie très difficile », a déclaré Evan Feinberg, PDG de Genesis, dans un communiqué. .

« Ce financement intervient alors que Genesis approche d’un point d’inflexion avec l’entrée en clinique du premier de nos candidats-médicaments activés par l’IA. L’ajout de notre nouvel investisseur principal et d’autres ajouts significatifs à notre syndicat axé sur la biotechnologie et l’IA soutiendront Genesis dans développer des thérapies révolutionnaires pour les patients ayant de graves besoins médicaux non satisfaits et leurs familles, en capitalisant sur la large applicabilité et le potentiel de la plateforme GEMS AI. »

APERÇU DU MARCHÉ

En 2020, Genesis a marqué 52 millions de dollars en financement de série Aun an après avoir levé 4,1 millions de dollars en financement de démarrage.

La compagnie a également a annoncé un partenariat avec Genentechune filiale du géant pharmaceutique Roche, en 2020, qui tirerait parti de la plate-forme d’apprentissage automatique des graphes et de découverte de médicaments de Genesis pour identifier des médicaments candidats pour des cibles thérapeutiques dans divers domaines pathologiques.

L’année dernière, Genesis et la société pharmaceutique Lilyanciennement Eli Lily, a annoncé une collaboration stratégique pour découvrir des thérapies utilisant les modèles d’apprentissage automatique de Genesis.

Genesis a reçu un paiement initial de 20 millions de dollars pour trois cibles thérapeutiques initiales avec une option pour recevoir une compensation supplémentaire lors de la nomination de plus de cibles. Selon l’accord, la société de biotechnologie AI était éligible pour recevoir jusqu’à 670 millions de dollars au total en paiements d’étape et en redevances sur les ventes nettes.