La société de biométrie CLEAR se négocie à la hausse dès le premier jour en tant que société ouverte

Les actions de la société de dépistage biométrique CLEAR ont commencé à se négocier à 38,55 $ pièce lors de ses débuts sur le marché mercredi à la Bourse de New York.

CLEAR a coté un peu plus de 13 millions d’actions à 31 dollars pièce mardi, au-dessus de sa fourchette de prix initiale de 27 à 30 dollars, valorisant la société à une capitalisation boursière estimée à 4,5 milliards de dollars.

L’action a augmenté jusqu’à 35% en début de séance, atteignant un sommet le premier jour supérieur à 41 $.

En février, la société a annoncé un tour de table de 100 millions de dollars avec des bailleurs de fonds dont le fondateur de Shake Shack, Danny Meyer, la NFL et le Partnership Fund for New York City.

L’entreprise s’est imposée comme l’un des leaders des services de sécurité biométrique. Une société à trois reprises CNBC Disruptor 50, CLEAR s’est classée n ° 19 sur la liste de cette année.

Fondée en 2010 à New York, CLEAR a initialement fait ses débuts en aidant les voyageurs à franchir rapidement les lignes d’aéroport dans l’environnement de voyage post-11 septembre. Les voyageurs fréquents peuvent acheter des abonnements pour 179 $ par an, ce qui leur permet également d’utiliser le service dans certains stades sportifs et lieux de divertissement.

Mais alors que le trafic des voyages et des aéroports chutait en raison de Covid-19, CLEAR s’est lancé dans le dépistage biométrique autour du coronavirus. La société a lancé un nouveau produit, Health Pass, qui permet aux utilisateurs qui se sentent bien de passer rapidement les points de contrôle qui dépistent les personnes malades et infectieuses. La technologie a été utilisée au Super Bowl et l’application a été utilisée par un tiers des équipes de la NBA. CLEAR a également modernisé ses kiosques dans les aéroports pour prendre la température des passagers.

Le président-directeur général de CLEAR, Caryn Seidman-Becker, a déclaré que le potentiel de l’entreprise à aller au-delà des déplacements vers des endroits comme les immeubles de bureaux, les restaurants et les stades présente « d’énormes opportunités ».

« Mon espoir dans quelques années est que l’aviation soit notre plus petite verticale, car les autres sont tellement plus grandes », a déclaré Seidman-Becker sur « Squawk Box » de CNBC mercredi matin avant que les actions ne commencent à se négocier. « Nous pensons simplement qu’il existe des opportunités extraordinaires pour donner vie à la plate-forme CLEAR et créer des voyages sans friction là où vous en faites vraiment votre habitude quotidienne. »

Seidman-Becker a déclaré qu’elle était « incroyablement optimiste en matière de voyages », ajoutant qu’elle s’attendait au retour des voyageurs d’agrément et d’affaires.

« Si la distance rend le cœur plus affectueux, les gens veulent voyager aujourd’hui plus que jamais », a déclaré Seidman-Becker sur CNBC. « Je pense que les voyages d’affaires vont revenir, et ils reviendront d’une manière légèrement différente. Ils reviendront non seulement avec les guerriers de la route, mais aussi avec les personnes qui ne voyageaient pas et qui, dans un environnement de travail hybride, vivent partout pays. »

Dans son prospectus d’introduction en bourse, CLEAR a révélé que ses revenus avaient chuté de 17% au premier trimestre 2021 par rapport à l’année précédente, qui comprenait deux mois d’activité normale avant la pandémie. En 2020, les revenus de CLEAR ont augmenté de 20 % pour atteindre 230,8 millions de dollars, réduisant sa perte nette à 9,3 millions de dollars contre 54,2 millions de dollars un an plus tôt.

CLEAR dit qu’elle compte 5,6 millions de membres et est présente dans 38 aéroports. Elle compte également 26 partenaires sportifs et de divertissement.

Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co. et Wells Fargo étaient les principaux souscripteurs de l’offre de CLEAR.