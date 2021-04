Investisseur de valeur Bill Miller a déclaré mardi à CNBC que l’un des fonds de son entreprise avait vendu ses avoirs GameStop lors de la frénésie alimentée par Reddit qui a commencé plus tôt cette année.

« Nous avions GameStop dans notre produit de grande valeur, et je pense que notre coût était d’environ 4 $ ou quelque chose comme ça », a déclaré Miller dans une interview sur« The Exchange ».« Quand il est entré dans les années 70, c’est quand nous l’avons vendu, alors il est bien sûr passé à 400 $.

Les actions de GameStop ont finalement reculé brusquement par rapport à leur sommet du 28 janvier de 483 $, tombant en dessous de 50 $ à un moment donné en février, alors que la courte compression initiale qui faisait la une des journaux prenait fin.

Cependant, l’action est restée à la fois volatile et ciblée alors que le détaillant de jeux vidéo annonce les étapes de sa transformation numérique. Les actions de GameStop ont clôturé en baisse de 3,55% mardi à 158,53 $ chacune, portant la capitalisation boursière de la société à environ 11,1 milliards de dollars.

Le stock reste en hausse d’environ 740% depuis le début de l’année et de plus de 2 700% au cours des 12 derniers mois. À la même époque l’année dernière, les actions GameStop s’échangeaient en dessous de 5 $.

Miller, fondateur et directeur des investissements de Miller Value Partners, a déclaré que sa société avait évité GameStop et d’autres actions dites meme qui sont populaires auprès des investisseurs actifs sur les forums de messages en ligne.

« Ils ne sont pas intéressants pour le moment car ils sont sous l’emprise de la foule de Reddit et vous ne pouvez pas les analyser de la même manière que vous pouvez faire d’autres choses parce que le prix domine les fondamentaux », a déclaré Miller, qui a géré un fonds qui a battu le S&P 500 pendant 15 années consécutives alors qu’il travaillait chez Legg Mason.

Miller a également déclaré à CNBC qu’il restait optimiste sur le bitcoin, affirmant que la demande continuait de dépasser l’offre de la plus grande crypto-monnaie au monde en termes de valeur marchande. « C’est tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir, et cela signifie que ça va plus haut », a-t-il déclaré.

