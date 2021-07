La société de Bezos perd le défi du contrat d’atterrisseur lunaire SpaceX de la NASA

Dans une torsion, la perte de la protestation peut en fait aider Blue Origin. Si le GAO avait confirmé la protestation, la NASA aurait peut-être dû refaire le concours, qui cherche un système capable d’emmener les astronautes de l’orbite lunaire à la surface de la lune et vice-versa. Refaire la compétition aurait probablement pris des mois.

La compétition pour les contrats était considérée comme une bataille de milliardaires entre M. Musk et M. Bezos, le fondateur d’Amazon qui a également lancé une entreprise de fusées, Blue Origin. Une troisième entreprise, Dynetics, un entrepreneur de la défense à Huntsville, en Alabama, était également en compétition pour le contrat.

Blue Origin et Dynetics ont protesté contre l’attribution du Government Accountability Office, qui peut examiner les décisions relatives aux contrats fédéraux. Le GAO a déclaré que la NASA n’avait enfreint aucune de ses règles en ne décernant qu’un seul prix – l’annonce du concours indiquait que l’agence spatiale se réservait le droit de ne décerner qu’un seul prix – ou aucun.

Lorsque le concours a été annoncé, les responsables de la NASA ont déclaré qu’ils voulaient plus d’un design pour assurer à la fois la concurrence et la redondance au cas où l’une des sociétés trébuchait.

Les responsables de la NASA peuvent désormais décider d’accepter ou non M. Bezos sur une offre qu’il a faite en une lettre ouverte à Bill Nelson, l’administrateur de la NASA , lundi: pour couper efficacement 2 milliards de dollars sur la proposition de 6 milliards de dollars de Blue Origin, qui a collaboré avec Lockheed Martin et Northrop Grumman.

Dans un effort pour pousser la NASA à rouvrir le concours, la présidente du Comité du commerce, la sénatrice Maria Cantwell, une démocrate de Washington, où se trouve le siège de Blue Origin, a ajouté une disposition bipartite obligeant l’agence à choisir un deuxième entrepreneur dans une recherche tentaculaire et projet de loi sur la technologie qui a été adopté à une écrasante majorité par le Sénat en juin. Le sénateur Bernie Sanders, un indépendant du Vermont, s’est irrité de la mesure, affirmant qu’il s’agissait d’un « sauvetage » pour l’entreprise de M. Bezos. Mais de puissants sénateurs du Comité du commerce l’ont soutenu, arguant que la NASA avait toujours eu l’intention de décerner deux prix.

Les responsables de la NASA ont déclaré qu’ils ouvriraient un autre concours d’atterrisseurs lunaires à Blue Origin, Dynetics et à toute autre société.

Le prix à SpaceX ne concerne que le premier alunissage, prévu pour 2024, bien que peu s’attendent à ce qu’il se produise si bientôt. « Il est important de noter que la décision du GAO permettra à la NASA et à SpaceX d’établir un calendrier pour le premier atterrissage en équipage sur la lune depuis plus de 50 ans », a déclaré la NASA dans un communiqué.

Le GAO a également déclaré que la NASA avait évalué équitablement les trois propositions, et bien qu’il ait convenu que la NASA avait indûment renoncé à une exigence pour SpaceX, cette erreur n’était pas assez grave pour mériter de refaire le concours.

« Les contribuables américains investissent trop dans ces programmes spatiaux pour ne pas appliquer ces leçons sur l’importance de la résilience et de la redondance », a déclaré Mme Cantwell dans un discours prononcé en mai devant le Sénat. « La même leçon devrait être appliquée aux programmes développés ici alors que nous approchons de ce nouveau projet pour ramener les gens sur la lune. »

Mais cette législation est depuis bloquée à la Chambre, malgré un appel du président Biden pour envoyer le projet de loi à son bureau. Et tandis que les comités dirigés par la Chambre ont adopté une série de projets de loi au coup par coup destinés à contrer la législation adoptée par le Sénat, les législateurs n’ont pas encore approuvé des mesures similaires concernant la NASA, frustrant les partisans de la disposition sur l’atterrisseur lunaire et laissant le sort du projet de loi incertain.

En se tournant vers des entreprises privées pour l’aider à entreprendre son programme lunaire, connu sous le nom d’Artemis, la NASA espère recréer des succès dans l’externalisation du transport de fret et désormais d’astronautes vers la Station spatiale internationale. Dans le passé, la NASA a conçu et exploité son propre vaisseau spatial, mais cette approche était plus coûteuse.

Parce qu’il ne s’agissait pas d’un concours de contrat fédéral typique où les entreprises rivalisent pour une tâche définie, M. Bezos et les responsables de Blue Origin affirment que la NASA est toujours libre d’octroyer des prix supplémentaires si elle le souhaite. En renonçant à ses frais pour les deux prochains exercices, jusqu’à 2 milliards de dollars, M. Bezos a déclaré que l’ajustement répondait aux contraintes de financement de la NASA.

Les offres actuelles de Blue Origin et de Dynetics restent valables jusqu’au 9 août. Un porte-parole de Blue Origin a déclaré que la société avait demandé à la NASA de prolonger ce délai jusqu’au 1er novembre « pour s’assurer que la NASA a toutes les chances d’attribuer un deuxième fournisseur et de rétablir la concurrence ».