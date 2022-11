La société de batteries EV Britishvolt évite un effondrement immédiat grâce à un financement à court terme

La société britannique de batteries de véhicules électriques Britishvolt a déclaré mercredi qu’elle avait obtenu un financement à court terme, une décision qui lui permettra d’éviter l’administration pour le moment. La société a déclaré que ses employés avaient également accepté une réduction de salaire pour novembre.

Dans un rapport publié par Sky Newsla société a déclaré : “Bien que l’affaiblissement de la situation économique ait un impact négatif sur de nombreux investissements commerciaux à l’heure actuelle, chez Britishvolt, nous continuons à poursuivre des discussions positives en cours avec des investisseurs potentiels.”

“De plus, nous avons également reçu des approches prometteuses de plusieurs autres investisseurs internationaux au cours des derniers jours.”

“Le résultat est que nous avons maintenant obtenu l’investissement nécessaire à court terme qui, selon nous, nous permettra de faire le pont au cours des prochaines semaines vers une position de financement plus sûre pour l’avenir.”

“Afin de réduire davantage nos coûts à court terme, notre équipe d’employés dévoués a également volontairement accepté une réduction de salaire temporaire pour le mois de novembre.”

Britishvolt cherche à construire une gigafactory dans le comté de Northumberland, au nord-est de l’Angleterre. La société a reçu le soutien du géant minier Glencore, entre autres.

Les gigafactories sont des installations qui produisent à grande échelle des batteries pour véhicules électriques. Tesla Le PDG Elon Musk a été largement crédité pour avoir inventé le terme.

Le Royaume-Uni cherche à augmenter le nombre de véhicules électriques sur ses routes dans les années à venir.

Les autorités veulent arrêter la vente de nouvelles voitures et camionnettes diesel et essence d’ici 2030. Elles exigeront, à partir de 2035, que toutes les nouvelles voitures et camionnettes n’aient aucune émission d’échappement.

L’Union européenne, que le Royaume-Uni a quittée le 31 janvier 2020, poursuit des objectifs similaires.

Ceci est une nouvelle de dernière heure, veuillez revenir plus tard pour en savoir plus.