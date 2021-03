La transaction, annoncée mardi par les responsables, implique une valeur d’entreprise pro-forma de 2,4 milliards de dollars et une valeur de capitaux propres pro-forma de 3,3 milliards de dollars pour la société combinée. La société post-fusionnée devrait recevoir environ 830 millions de dollars de l’opération, dont 450 millions de dollars provenant d’une offre d’actions ordinaires entièrement engagée de PIPE et 380 millions de dollars de liquidités détenus en fiducie.

Il s’agit du dernier accord pour l’industrie de la mobilité aérienne urbaine à la suite d’accords SPAC annoncés, notamment Archer Aviation et Joby Aviation. Une SPAC est une société de chèques en blanc, formée comme une alternative à une introduction en bourse, car elle lève des fonds pour acheter quelque chose mais n’a pas d’opérations propres. Ils n’ont pas d’actifs autres que des liquidités et se négocient en bourse avant de fusionner avec des sociétés privées.

Lilium développe un avion électrique à décollage et atterrissage vertical à sept places. Certains ont qualifié les eVTOL de taxis aériens électriques ou de «voitures volantes». La société prévoit de se concentrer principalement sur les vols interurbains plutôt que sur des voyages en ville plus courts que d’autres entreprises ont envisagé de faire. Ses marchés de lancement cibles sont la Floride et l’Allemagne.

« Cela va nous apporter à la fois beaucoup d’expertise et de connaissances opérationnelles de Barry et de son équipe, mais aussi le financement pour obtenir le type de certification et l’entrée sur le marché avec notre avion », a déclaré Wiegand à CNBC. « C’est une étape extrêmement grande et importante pour nous en tant qu’entreprise. »

Daniel Wiegand, PDG et co-fondateur de Lilium, a déclaré que le financement devrait fournir à l’entreprise suffisamment de capital pour atteindre son lancement commercial ciblé aux États-Unis et en Europe à partir de 2024. La société a déjà levé 400 millions de dollars, a-t-il déclaré.

« C’est une équipe qui sait ce qu’elle fait et qui est capable d’exécuter ce qui est certes un programme très audacieux et très ambitieux », a déclaré Engle. « Nous avons fait nos devoirs, nous avons fait une tonne de diligence raisonnable et nous ne pourrions pas être plus heureux et plus fiers de mettre notre nom sur celui-ci. »

Lilium prévoit de commencer à générer des revenus en 2024 et de réaliser un bénéfice ajusté avant impôts en 2025, selon Engle et Wiegand. La société prévoit un chiffre d’affaires de 3,3 milliards de dollars d’ici 2026, suivi de près de 5,9 milliards de dollars en 2027.

Les SPAC sont devenus un moyen de plus en plus populaire pour les entreprises – en particulier les start-ups à pré-revenus – d’entrer en bourse au cours de l’année écoulée. Ils étaient presque assurés de faire leur apparition le premier jour où ils devenaient une entreprise publique, mais plus maintenant. Le rendement au premier jour des SPAC américains a chuté à près de zéro en mars, passant de 5,4% en février à 6,1% en janvier, selon les données du professeur de finance de l’Université de Floride, Jay Ritter.

Engle et Wiegand ont déclaré qu’ils ne s’inquiétaient pas de la volatilité à court terme ou de la performance des actions, qui pour Qell ont baissé d’environ 13% depuis que Bloomberg News a annoncé le 3 mars que la SPAC et Lilium étaient en pourparlers pour fusionner.

« Nous pensons que celui-ci résistera à l’épreuve du temps », a déclaré Engle. « Un peu de volatilité à court terme n’est pas quelque chose qui nous préoccupe. Nous construisons ici une entreprise qui va croître sur, littéralement, des décennies. En cours de route, il y aura à la fois de bons et de mauvais marchés, mais cela durera. «

JPMorgan Securities et Barclays agissent en tant que conseillers financiers et marchés de capitaux auprès de Qell. Citi agit en tant que conseiller financier exclusif de Lilium. Les trois institutions financières agissent en tant qu’agents de placement principaux pour la transaction PIPE.

Les investisseurs du PIPE comprennent Baillie Gifford, BlackRock, Tencent et Ferrovial.

– CNBC Yun Li contribué à ce rapport.