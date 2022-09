La société d’avantages visuels XP Health lève 17,1 millions de dollars et plus de fonds pour la santé numérique

XP Health, une entreprise qui développe une plate-forme d’avantages pour la vision numérique, a levé 17,1 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A dirigé par HC9 Ventures, Valor Capital Group et ManchesterStory.

Parmi les autres investisseurs figurent Core Innovation Capital, GSR Ventures, Canvas Ventures, Plug and Play, CameronVC, Ken Goulet, Kevin Hill, Jeff Epstein et Brett Rochkind. Ce récent cycle de financement fait suite à une augmentation de 5,5 millions de dollars en 2021.

“Cette ronde de financement nous permet de renforcer les fonctionnalités de la plateforme et d’offrir une expérience client exceptionnelle de la manière la plus abordable aux employeurs, aux compagnies d’assurance et aux employés”, a déclaré Antonio Moraes, cofondateur et PDG de XP Health, dans un communiqué.

“Nous avons une offre qui change la donne sur la façon dont les gens accèdent aux avantages sociaux des employés et les expérimentent – avec pour objectif ultime d’avoir un impact positif sur des centaines de millions de vies grâce à des prestations de santé de haute qualité, accessibles et abordables.”

La société de santé pulmonaire Optellum a annoncé la clôture d’un cycle de financement de série A de 14 millions de dollars dirigé par la société britannique de capital-risque Mercia avec la participation des sociétés américaines Intuitive Ventures et Black Opal.

Son logiciel Virtual Nodule Clinic est utilisé pour suivre, évaluer et caractériser les nodules dans les poumons. L’entreprise a atteint Autorisation de la FDA aux États-Unis, CE-MDR dans l’Union européenne et UKCA au Royaume-Uni pour la plate-forme. Un certificat de marquage CE (CE-MDR) est nécessaire pour commercialiser des dispositifs médicaux dans l’UE. Le marquage UK Conformity Assessed indique qu’un produit est conforme aux exigences applicables pour être vendu en Grande-Bretagne.

“[Virtual Nodule Clinic] peut aider les médecins à identifier et à suivre les patients à risque et à diagnostiquer de manière optimale les signes du cancer du poumon de manière précoce – afin que le traitement puisse être commencé plus tôt pour les patients atteints de tumeurs et pour minimiser les procédures invasives telles que les biopsies sur les lésions bénignes “, a déclaré la société dans un communiqué de presse.

La société derrière le Cionic Neural Sleeve a reçu 12,5 millions de dollars dans le cadre d’un financement de série A dirigé par BlueRun Ventures, avec la participation d’EPIC Ventures, LDV Capital, Caffeinated Capital et JobsOhio Growth Capital Fund.

Cette ronde de financement fait suite à celle de Cionic Neural Sleeve Autorisation de la FDA au début de 2022. L’appareil porté sur les jambes fournit une stimulation électrique afin que les personnes souffrant de chute de pied et de faiblesse musculaire puissent marcher plus facilement. Cionic a jusqu’à présent reçu 23 millions de dollars pour construire sa plateforme axée sur la mobilité humaine.

La nouvelle levée de fonds aidera l’entreprise à développer la fabrication et la livraison de sa technologie de mobilité, et à accélérer les essais de recherche et la commercialisation de ses produits pour de nouvelles indications.

“Les investisseurs tournés vers l’avenir réalisent que nous devons agir aujourd’hui, et nous sommes fiers d’être soutenus par un groupe d’investisseurs qui reconnaissent le besoin de meilleures solutions et nous ont rejoints dans notre mission de redéfinir la mobilité humaine”, Cionique a déclaré le fondateur et PDG Jeremiah Robison dans un communiqué.

Kaleidoscope, une plate-forme de recherche basée sur le cloud qui cartographie l’utilisation des données par les équipes de R&D, a consolidé un tour de financement de démarrage de 6 millions de dollars.

Il a été codirigé par Hummingbird Ventures et Dimension, avec la participation de SV Angel, Hawktail, Caffeinated Capital et des investisseurs individuels.

Le financement aidera l’entreprise à développer davantage le produit de la plate-forme et à élargir l’équipe de l’entreprise, en particulier avec des ingénieurs en logiciel.

« La façon dont les gens travaillent dans la recherche change. Kaleidoscope comble le fossé entre les équipes sur une plateforme qui s’intègre à d’autres outils logiciels. Le financement nous permettra de fournir le meilleur produit et la meilleure expérience utilisateur pour rendre la recherche plus collaborative, reproductible et évolutive. Bogdan Knezevic, PDG et cofondateur de Kaleidoscope, a déclaré dans un communiqué.

Arcascope, une société de technologie de la santé spécialisée dans la perturbation du rythme circadien, a annoncé la clôture d’un tour de table de 2,85 millions de dollars.

Le cycle a été mené par Supermoon Capital, avec la participation de New Dominion Angels, Inflect Health, Inception Health, le Accelerate Blue Fund, le Monroe Brown Seed Fund, AIoT Health, HealthX Ventures et d’autres investisseurs providentiels.

La société lance une plateforme de gestion du rythme circadien, actuellement accessible via l’application smartphone, Shift, pour répondre aux besoins de sommeil des travailleurs postés.

Surge, une entreprise développant une technologie d’apprentissage automatique pour décoder l’échantillon de sang d’un patient afin de prévoir le risque de complications postopératoires, annonce une ronde de 2,6 millions de dollars co-dirigée par HCVC et Boutique Venture Partners, avec la participation de Nicolas Godin.

La société a également obtenu la licence exclusive de la technologie brevetée de prédiction des complications postopératoires de l’Université de Stanford, qui comprend plus de 10 ans de recherche sur la prédiction des risques chirurgicaux. Surge a également signé un accord de recherche avec Stanford visant à développer des innovations biotechnologiques.

Cette nouvelle ronde de financement aidera l’entreprise à développer davantage son équipe et à mener des études cliniques avec davantage d’hôpitaux.