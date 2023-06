La société d’assistance senior DUOS gagne 10 millions de dollars pour faire évoluer sa plateforme

Plateforme de santé numérique axée sur les aînés DUOS a annoncé avoir obtenu un financement de 10 millions de dollars, portant sa levée totale à plus de 33 millions de dollars.

Primetime Partners, SJF Ventures et le Aging Innovation Fund de CEOc géré par Castellan Group ont mené le tour.

CE QU’IL FAIT

DUOS a initialement proposé une plate-forme directe aux consommateurs qui associe les personnes âgées à un gestionnaire, appelé Duo, qui peut organiser des manèges, organiser des livraisons de nourriture, aider à réparer la maison, trouver un logement approprié ou gérer les soins médicaux.

Il a depuis élargi ses offres pour fournir une plate-forme technologique aux plans de santé, aux fournisseurs et aux employeurs qui aide à expliquer les avantages des soins de santé pour les personnes âgées. Il utilise également l’IA pour hiérarchiser les besoins des membres.

Avec la nouvelle ronde de financement, la société prévoit de faire progresser sa plate-forme technologique et d’élargir son équipe.

« La combinaison unique d’agrégation de données, de technologie et de services d’engagement rend l’approche DUOS particulièrement efficace pour offrir une valeur accrue aux plans de santé, aux fournisseurs à risque et aux groupes d’employeurs aux prises avec la crise croissante du vieillissement en Amérique aujourd’hui. » Perry Clarkson de SJF Ventures a déclaré dans un communiqué. « Notre soutien intervient à un moment de croissance critique pour DUOS et pour la population américaine vieillissante au sens large avec des besoins non satisfaits en matière de déterminants médicaux et sociaux de la santé (SDoH). »

APERÇU DU MARCHÉ

DUOS ramassé 15 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A l’an dernier. En 2021, la société a obtenu 6 millions de dollars en financement de démarrage.

Dès 2020, une personne sur six aux États-Unis avaient 65 ans ou plus. À mesure que la population des baby-boomers vieillit, projet d’experts ses besoins en soins de santé à long terme augmenteront considérablement et nécessiteront davantage de ressources.

Parmi les autres entreprises qui se concentrent sur la fourniture de services de santé numériques destinés aux personnes âgées, citons la société canadienne de technologie de la santé PointClickCare et la société d’assistance aux seniors Papa.