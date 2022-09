La société civile du Myanmar demande à l’ONU de “cesser toute forme de coopération et d’engagement” avec la junte

Des groupes de la société civile au Myanmar ont appelé l’ONU à ne pas s’engager avec la junte.

La junte militaire a pris le pouvoir en 2021.

Les groupes ont déclaré que l’engagement de l’ONU était utilisé comme propagande au Myanmar.

Un groupe de centaines de groupes de la société civile a écrit une lettre ouverte au chef des Nations Unies, Antonio Guterres, lui disant d’empêcher les agences, fonds et autres organismes des Nations Unies liés à l’organisation de s’engager avec les généraux qui ont pris le contrôle du pays à son gouvernement élu dans un putsch en 2021.

La lettre condamnait “dans les termes les plus forts” la présentation continue de lettres de nomination et la signature d’accords tels que des protocoles d’accord avec les putschistes par diverses agences des Nations Unies.

Il a noté que la pratique s’était poursuivie malgré une demande en décembre de l’année dernière demandant à l’ONU et à ses agences de ne pas s’engager avec l’armée d’une manière qui pourrait leur donner une sorte de légitimité.

“Nous vous appelons, ainsi que toutes les entités de l’ONU, à cesser immédiatement toute forme de coopération et d’engagement qui confère une légitimité à la junte meurtrière illégale”, lit-on dans la lettre, signée par 638 organisations de la société civile.

Il a ajouté :

Nous vous exhortons à intervenir pour une réponse de principe et coordonnée des Nations Unies à la crise au Myanmar.

Il a noté que des agences telles que le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), le Fonds international d’urgence pour l’enfance des Nations Unies (Unicef), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations (OIM) avaient signé de nouveaux accords avec le régime et a présenté ses lettres de créance aux militaires nommés en août et septembre 2022.

Il a ajouté que “les cérémonies publiques, qui ont été organisées avec des photographies, ont été utilisées comme propagande par la junte militaire dans ses tentatives en cours pour affirmer sa légitimité”.

Dirigée par le chef de l’armée, le général Min Aung Hlaing, l’armée a arrêté la dirigeante élue Aung San Suu Kyi et a pris le pouvoir en février 2021.

Campagne vocale

La prise de pouvoir a conduit à des manifestations dans tout le pays et à la formation du gouvernement d’unité nationale (NUG) en grande partie par ceux qui ont été démis de leurs fonctions lors du coup d’État.

Le NUG a formé la Force de défense du peuple (PDF) pour lutter pour la restauration de la démocratie avec la répression militaire contre l’opposition à son régime encourageant les civils à prendre les armes.

Le NUG a monté une campagne de plus en plus bruyante pour l’engagement et la reconnaissance, y compris à l’ONU, où Kyaw Moe Tun, l’ambassadeur nommé par le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi, reste en poste.

Le Dr Tun Aung Shwe, son représentant en Australie, a déclaré à Al Jazeera plus tôt ce mois-ci :

La communauté internationale doit apporter son soutien au gouvernement d’union nationale qui est le véritable organe représentatif du peuple du Myanmar.

“Le NUG représente le peuple du Myanmar. La junte militaire n’est pas éligible pour représenter le peuple du Myanmar aux Nations Unies.”

La Malaisie encourage également l’ASEAN, qui mène des initiatives diplomatiques pour mettre fin à la crise, à s’engager avec le NUG.

Des soldats de l’Armée de libération nationale karen (KNLA), la branche militaire de l’Union nationale karen (KNU). Le KNU mène une lutte contre les gouvernements birmans depuis plus de 70 ans pour obtenir une sorte d’autonomie pour l’ethnie Karen. Getty Images Thierry Falise, LightRocket via Getty Images

En mai, le ministre des Affaires étrangères de l’armée a condamné l’appel comme “irresponsable et imprudent”, mais le ministre malaisien des Affaires étrangères, Saifuddin Abdullah, a continué à faire pression pour un engagement plus large.

Plus tôt cette semaine, assis aux côtés de représentants du NUG à New York, il a appelé à une approche plus “inclusive” pour faire face à une crise que certains ont assimilée à une guerre civile, et a déclaré que l’ASEAN devrait parler à “toutes les parties prenantes” dans ses efforts pour mettre fin le conflit.

La lettre de la société civile indique que les actions récentes des organes de l’ONU “se rangent clairement du côté de l’armée”.

“Cela enfreint les principes de la démocratie, des droits de l’homme et des principes humanitaires d’impartialité, de neutralité, d’indépendance et de” ne pas nuire “énoncés dans les normes opérationnelles conjointes et le cadre d’engagement des Nations Unies, auxquels les entités des Nations Unies doivent se conformer et se tenir responsables”, disait la lettre.

Il a noté qu’en décembre de l’année dernière, la décision d’autoriser Kyaw Moe Tun à rester à son poste avait été approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Ça disait:

Les entités, agences, fonds et programmes des Nations Unies au Myanmar devraient être guidés par cette décision et devraient s’engager publiquement avec le NUG et non avec la junte militaire.

Plus de 2 300 personnes ont été tuées depuis que l’armée a pris le contrôle du Myanmar, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, un groupe de la société civile qui suit le nombre de morts.

Un briefing publié plus tôt ce mois-ci par le Conseil consultatif spécial pour le Myanmar, qui comprend d’anciens rapporteurs spéciaux de l’ONU, a révélé que l’armée n’avait aucun contrôle effectif sur le pays.

Le NUG et d’autres organisations luttant contre le coup d’État contrôlent effectivement 52% du territoire du Myanmar, a-t-il déclaré, tandis que l’armée pourrait prétendre avoir un contrôle stable sur seulement 17%.

“Le monde doit prendre conscience de la réalité qu’un nouveau Myanmar est déjà en train de prendre forme”, a déclaré Yanghee Lee du SAC-M dans le rapport.

“Le gouvernement d’union nationale n’est pas un gouvernement de l’ombre ou un gouvernement en exil. C’est le représentant de la révolution populaire et de la résistance à la junte militaire, dont les forces combinées contrôlent la majorité du pays.”