TCab Tech a conclu sa première série d’essais en vol pour l’E20 eVTOL, après avoir obtenu un permis de vol spécial et un certificat d’immatriculation d’avion de l’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC) en juin. L’avion eVTOL, immatriculé sous le numéro de queue BO-EEW, a effectué des phases de vol stationnaire, de transition et de croisière à l’aéroport général de Dongyang Hengdian, dans la province du Zhejiang. Selon la start-up chinoise, tout cela a été réalisé en seulement quatre mois après l’assemblage de l’avion.

Dans un communiqué de presse, le fondateur et PDG de TCab Tech, Huang Yongwei, s’est dit convaincu que l’E20 est sur le point de devenir le premier avion eVTOL à rotors basculants certifié au niveau national en Chine. Plus tôt ce mois-ci, le véhicule aérien autonome multicoptère EH216-S d’EHang est devenu le premier eVTOL à obtenir une certification de type auprès de la CAAC, ce qui constitue également une première mondiale.

Une fois la phase initiale d’essais au sol et en vol terminée, la startup basée à Shanghai se prépare maintenant à une campagne d’essais en vol et à augmenter ses investissements en recherche et développement pour accélérer le processus de certification de navigabilité de l’E20. TCab Tech a également indiqué que la conception de l’eVTOL à cinq places est terminée.

Avec une charge utile maximale de 450 kilogrammes (992 livres), l’E20 eVTOL revendique une autonomie maximale de 200 kilomètres (125 miles), une vitesse de croisière de 260 kilomètres par heure et une vitesse maximale de 320 kilomètres par heure. La start-up vise une certification de type par la CAAC en 2025, suivie d’une certification auprès de l’EASA à une date ultérieure.

Selon TCab Tech, elle a reçu plus de 200 commandes provisoires pour ses avions E20, dont un accord de 50 avec Asian Express Aviation Group, signé en février. Les médias chinois ont rapporté que le prix de l’avion devrait être de 7 millions de yuans (environ 960 900 dollars).

TCab Tech vise à obtenir la première certification de type chinoise avec un avion eVTOL à rotor basculant. (Image : TCab Tech)

Le groupe français d’aérospatiale et de défense Safran fournit à l’E20 six de ses moteurs électriques EngineUs 100. L’eVTOL comprend deux ensembles d’hélices inclinables à cinq pales à basse vitesse positionnées au bout des ailes, à côté d’une section de queue en forme de T. L’E20 est également équipé de deux rotors de sustentation fixes situés sur une poutre s’étendant vers l’avant depuis l’aile, conçus pour être rangés pendant les vols de croisière afin d’améliorer l’efficacité aérodynamique.

Thierry Sieg, vice-président des ventes et du marketing chez Safran Electrical & Power, qui a participé aux essais en vol, a décrit le vol inaugural comme une étape importante pour la mobilité aérienne urbaine en Chine. “Cela renforcera encore la position du groupe Safran sur le marché des décollages et atterrissages verticaux électriques en Chine”, a-t-il ajouté.

AutoFlight dévoile un véhicule eVTOL de lutte contre les incendies

Dans un développement distinct, AutoFlight a dévoilé la semaine dernière une version de lutte contre les incendies de son avion Prosperity I eVTOL sur son site d’essai situé au Bailian Lake Country Park, dans la province du Jiangsu. Avec une masse maximale au décollage de 2 000 kilogrammes (4 200 livres) et une vitesse de croisière d’environ 200 kilomètres par heure, l’eVTOL autonome est capable de transporter quatre bombes extinctrices haute performance pesant chacune 100 kilogrammes. Une seule bombe extinctrice peut couvrir une superficie allant jusqu’à 200 mètres carrés, permettant à un seul vol d’éteindre les incendies sur une superficie totale de 800 mètres carrés, a indiqué la société basée en Chine.

Équipé d’une technologie de reconnaissance d’intelligence artificielle pour localiser les sources d’incendie, l’eVTOL peut fonctionner en tandem avec le véhicule aérien sans équipage d’AutoFlight, surnommé le « Grand requin blanc », pour améliorer les capacités de lutte contre les incendies. Le drone de recherche et de sauvetage (SAR) est doté de capacités VTOL, a une charge utile de 20 kilogrammes et peut voyager jusqu’à six heures avec la capacité de parcourir des distances de plus de 500 kilomètres.

AutoFlight a dévoilé une version anti-incendie de son avion Prosperity I eVTOL. (Image : Vol automatique)

Lors du Smart Civil Aviation Development Forum la semaine dernière, Li Jingjing, directeur général adjoint de China Aviation Rescue & Emergency, une filiale de China Aviation Supplies Holding Company, a souligné que malgré une demande importante d’avions d’urgence et SAR, le pays possède actuellement moins de 200 de ces avions. Elle a ajouté que le marché national du sauvetage aérien est évalué à 13,7 milliards de dollars.

Un financement public accru pour stimuler les objectifs avancés de mobilité aérienne de la Chine

Dans le cadre du nouveau plan de développement de la fabrication aéronautique verte (2023-2035), la Chine semble déterminée à accélérer les tests des technologies commerciales eVTOL d’ici 2025.. Cela comprend le développement d’applications pour les avions d’urgence et SAR, ainsi que les progrès dans le domaine des avions propulsés à l’hydrogène.

Dans le même temps, le gouvernement populaire de Guangzhou Huangpu est le dernier district à déployer des subventions dans le but de promouvoir le développement économique des basses altitudes. Les nouvelles mesures comprennent jusqu’à 4,1 millions de dollars pour les grands projets, dont une subvention de 50 pour cent pour les centres d’atterrissage et les infrastructures associées, une subvention annuelle maximale de 137 000 dollars pour la sécurité, les opérations, la recherche et le développement et les pièces détachées, jusqu’à 50 pour cent pour les sites d’essais en vol. , et une récompense unique pouvant aller jusqu’à 2 millions de dollars pour les entreprises détenant un certificat de type et une licence de production.

Les projets de démonstration offrant plus de 1 000 services de vols annuels peuvent recevoir une subvention maximale d’environ 41 $ par vol, tandis que les projets fournissant plus de 10 000 services de vols cargo à basse altitude par an peuvent recevoir une subvention maximale d’environ 12 $ par vol. La subvention annuelle pour chaque projet est plafonnée à 630 000 $.