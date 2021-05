La société chinoise JD Logistics s’apprête à lever 3,2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong

JD Logistics avait précédemment déclaré que son introduction en bourse à la Bourse de Hong Kong serait évaluée entre 39,36 dollars de Hong Kong et 43,36 dollars de Hong Kong.

JD a investi dans sa logistique afin de se différencier sur le marché acharné du commerce électronique en Chine. L’entreprise se concentre sur les livraisons le jour même et le lendemain et investit dans des entrepôts logistiques automatisés.

En 2020, JD Logistics a réalisé un chiffre d’affaires de 73,4 milliards de yuans (11,4 milliards de dollars), une hausse de 47% d’une année sur l’autre. Cependant, la société a signalé une perte de 4 milliards de yuans en 2020, plus que les 2,2 milliards de perte l’année précédente.

De plus, en 2020, plus de 50% du chiffre d’affaires de JD Logistics provenait de JD Group et d’autres sociétés affiliées – un risque que la société a signalé dans son prospectus d’introduction en bourse.

« Une partie importante de nos revenus était associée à JD Group au cours de la période de référence et nous prévoyons qu’une partie importante de nos revenus continuera à être associée à JD Group dans un avenir prévisible », a-t-il déclaré.

« Nous pouvons avoir des perspectives de développement différentes ou des conflits d’intérêts avec JD Group et, en raison de la participation majoritaire de JD Group dans notre société, nous pourrions ne pas être en mesure de résoudre ces conflits à des conditions favorables pour nous. »