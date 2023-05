La société chinoise dévoile son rival ChatGPT, qui a jugé les essais humains lors de son lancement

La société chinoise de reconnaissance vocale Iflytek Co. est entrée dans la course pour créer un rival pour ChatGPT d’OpenAI Inc., avec une démonstration en direct de son modèle d’intelligence artificielle à des fins éducatives et d’entreprise, alors même que Pékin signalait une plus grande surveillance de l’industrie.

Le président Liu Qingfeng a dévoilé son SparkDesk lors d’un événement dans la ville orientale de Hefei, utilisant des invites de reconnaissance vocale pour demander au chatbot en chinois et en anglais d’évaluer les dissertations des étudiants et de composer des histoires hypothétiques sur la participation de Confucius aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin. La démonstration a offert au public l’occasion de poser des questions. Liu a déclaré que l’objectif était de dépasser les capacités d’OpenAI en chinois et d’atteindre les normes de ChatGPT en anglais.

« L’impact de cette technologie d’IA générative n’est pas moins important que celui de la naissance du PC ou d’Internet », a déclaré Liu lors de l’événement samedi. « Nous devons faire de notre mieux pour apprendre de ChatGPT », a-t-il déclaré, « et même chercher à le surpasser. »

Le principal superviseur de l’Internet à Pékin a publié un projet de directives qui rendrait obligatoire un examen de sécurité de services d’IA générative pour fonctionner. Alors que les investisseurs ont initialement applaudi les grandes annonces de modèles linguistiques de Baidu Inc. et SenseTime Group Inc., il y a eu une croissance scepticisme sur les risques de bulle. Lors de la réunion du Politburo chinois le mois dernier, les responsables ont souligné la nécessité de prêter attention au développement de l’IA générative, mais aussi d’atténuer les risques.

Il y a également eu des inquiétudes quant à la capacité d’accès à long terme des entreprises chinoises pour obtenir les puces haut de gamme nécessaires aux modèles linguistiques à grande échelle. Iflytek s’est vu interdire d’acheter des composants américains critiques après avoir été ajouté à la liste noire du département américain du Commerce en 2019 pour son rôle présumé dans la surveillance des minorités au Xinjiang.

Les entreprises chinoises ont l’obstacle supplémentaire de former des services de chatbot pour interdire les informations sensibles ou controversées que le Parti communiste bloque sur Internet, ainsi que des restrictions sur les ensembles de données pouvant être utilisés pour former des modèles d’IA.

Baidu, qui a lancé son Ernie Bot lors d’une démonstration préenregistrée en mars, est toujours considéré comme le principal concurrent en Chine. Des entreprises comme Baidu et Alibaba Group Holding ont annoncé qu’elles intégreraient l’IA dans leur suite de produits, à l’instar de l’intégration par Microsoft de ChatGPT dans son navigateur Edge et de Google’s Bard dans ses résultats de recherche.