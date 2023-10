La société chinoise de moteurs de recherche Baidu dévoile le modèle d’IA Ernie 4.0 et affirme qu’il rivalise avec GPT-4

HONG KONG (AP) — Le moteur de recherche chinois et la société d’intelligence artificielle Baidu ont dévoilé mardi une nouvelle version de son modèle d’intelligence artificielle, Ernie 4.0, affirmant qu’il rivalise avec des modèles tels que GPT-4 aux États-Unis.

Le PDG de Baidu, Robin Li, a présenté Ernie 4.0 lors de la conférence annuelle Baidu World de l’entreprise à Pékin. Il a déclaré que le modèle a atteint la compréhension, le raisonnement, la mémoire et la génération, qui utilise des algorithmes pour produire et créer de nouveaux contenus.

Li a déclaré qu’Ernie 4.0 était capable de comprendre des questions et des instructions complexes et d’appliquer le raisonnement et la logique pour générer des réponses aux questions.