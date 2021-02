«La société change»: un record de 5,6% des adultes américains s’identifient comme LGBTQ, selon un sondage. Et les jeunes conduisent les chiffres.

Un nombre record d’adultes américains – 5,6% – s’identifient comme LGBTQ, une augmentation propulsée par une jeune génération affirmant sa présence dans le monde, selon un sondage publié mercredi.

L’enquête de Gallup marque un bond de plus d’un point de pourcentage par rapport au dernier sondage de 2017 dans lequel 4,5% des adultes se sont identifiés comme LGBTQ.

Les 18 millions d’adultes estimés comme LGBTQ représentent une trajectoire ascendante continue depuis que Gallup a commencé à suivre l’identification en 2012, a déclaré Jeff Jones, rédacteur en chef de Gallup.

«Cela reflète ce que nous voyons dans la société et la façon dont la société change», a-t-il déclaré.

L’un des plus gros titres du sondage 2020 est l’émergence d’adultes de la génération Z, ceux de 18 à 23 ans: 1 sur 6, soit 15,9%, s’identifient comme LGBTQ. Dans chaque génération plus âgée, l’identification LGBTQ est plus faible, y compris 2% ou moins des répondants nés avant 1965.

Pour la première fois, Gallup a interrogé les répondants sur leur orientation sexuelle précise, plutôt qu’un simple oui ou non pour savoir si une personne s’identifiait comme LGBTQ, ce qui leur permettait de mieux comprendre l’identité, a déclaré Jones.

Parmi les adultes LGBTQ, une majorité ou 54,6% s’identifient comme bisexuels, selon le sondage. Environ un quart, soit 24,5%, s’identifient comme homosexuels; 11,7% comme lesbiennes; 11,3% en tant que transgenre.

La génération Z montre à nouveau la voie: 72% qui s’identifient comme LGBTQ se disent bisexuels.

Il existe également des différences entre les sexes:

• Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de s’identifier comme LGBTQ (6,4% contre 4,9%).

• Les femmes sont plus susceptibles de s’identifier comme bisexuelles que les hommes (4,3% contre 1,8%).

Les jeunes LGBTQ grandissent dans une réalité plus tolérante

Les défenseurs ne sont pas surpris de voir plus de jeunes s’identifier comme LGBTQ. Ineke Mushovic, directrice exécutive du Movement Advancement Project, cite «des changements générationnels dans la prise de conscience et l’acceptation» qui ont remodelé la façon dont les jeunes LGBTQ sont adoptés par les familles et les pairs.

«J’ai eu des conversations avec de nombreuses personnes LGBTQ plus âgées qui fondent en larmes en partageant leurs histoires de coming-out d’il y a des décennies – des histoires déchirantes de rejet familial, de perte de parents, de perte de frères et soeurs, de perte d’emplois», a-t-elle déclaré. «Les générations plus âgées ont grandi à cette époque où le fait d’être LGBTQ pouvait vous conduire en prison, seul ou sans emploi.

« Les jeunes générations n’ont pas connu ce niveau de peur où le fait d’être souvent dans le placard ressemblait moins à un choix qu’à un mécanisme de survie. »

Les parents ont créé des environnements dans lesquels les jeunes se sentent non seulement en sécurité pour sortir – mais ceux qui sont à l’aube de l’âge adulte peuvent cartographier un avenir rempli de possibilités, ce qui n’avait pas été vu il y a même une génération, a-t-elle déclaré.

La représentation LGBTQ dans les communautés, les médias, la politique et au-delà ces dernières années est significative, a déclaré Cathy Renna, directrice des communications du groupe de travail national LGBTQ: «Les enfants apprennent les préjugés et lorsque les personnes LGBTQ font partie de leur vie dès le début, ils comprennent que ils peuvent être eux-mêmes et ne sont pas seuls.

Renna cite une compréhension meilleure et «plus nuancée» de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre qui a permis aux jeunes LGBTQ de se célébrer pleinement.

«Les jeunes ne veulent pas cocher une case; ils veulent pouvoir s’exprimer de manière authentique et reconnaître toutes leurs identités », a-t-elle déclaré.

Une période plus pleine d’espoir, mais des difficultés et des préjugés existent toujours

L’enquête intervient dans un temps prudemment optimiste pour la communauté LGBTQ. Le président Joe Biden a fait de l’égalité un élément essentiel de sa campagne, promettant un programme ambitieux pour faire progresser les droits des LGBTQ après quatre ans de revers et d’attaques de la part de l’administration précédente.

Biden a signé des décrets qui interdisent la discrimination sur le lieu de travail au sein du gouvernement fédéral fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et il a levé l’interdiction militaire transgenre. Et il s’est engagé à signer la loi fédérale sur l’égalité, récemment introduite à la Chambre – qui offre des protections radicales en matière de logement, d’éducation, de crédit et de services – dans ses 100 premiers jours si le Congrès agit.

Les chiffres du sondage donnent la perspective de la bataille pour l’égalité, a déclaré Mushovic.

«Il y a moins de 20 ans, le simple fait d’avoir une relation homosexuelle pouvait être un crime. Désormais, les personnes LGBTQ peuvent épouser la personne qu’elles aiment », a-t-elle déclaré.« Et la Cour suprême a conclu, l’année dernière, qu’il n’est pas légal de licencier quelqu’un simplement parce qu’il est LGBTQ. Les personnes LGBTQ ont donc enfin un peu plus de liberté pour être elles-mêmes.

Mais il reste beaucoup de travail, a-t-elle dit. La violence et les préjugés se cachent toujours dans la société, a déclaré Mushovic, frappant particulièrement durement les communautés telles que les personnes transgenres de couleur.

«Le fait que nous soyons en 2021 et que nous poussions toujours pour la loi sur l’égalité, des décennies après l’introduction initiale des protections fédérales contre la discrimination, montre que nos lois doivent rattraper le public sur ces questions», a-t-elle déclaré.

