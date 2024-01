La société célèbre les créateurs de style Prairie à Blue Island

Ayant grandi dans la partie est de Blue Island, près de l’ancien bâtiment de l’école Sanders, Kevin Brown avait l’habitude de faire du vélo jusqu’au quartier chic et d’imaginer ce que ce serait de vivre dans l’une des belles maisons de là-bas.

Il a jeté son dévolu sur une demeure seigneuriale construite en 1899 le long de l’avenue Greenwood par William Weber, banquier et homme politique qui avait également été président du conseil scolaire.

La famille de Brown a finalement quitté Blue Island, mais la maison de ses rêves d’enfance a laissé une impression. Lorsqu’il est revenu en ville des années plus tard avec sa jeune famille, il a fouiné dans la propriété de Greenwood Avenue.

Cela ne devait pas être le cas. La maison Weber était trop grande, trop chère et de toute façon, elle n’était pas sur le marché. Mais la plus petite maison voisine l’était, et elle partageait en grande partie le même charme que sa cible initiale. Lui et sa femme se sont jetés dessus.

“Le gros n’allait pas être disponible pour nous, mais celui-ci nous a vraiment parlé”, a déclaré Brown. « Il fallait vraiment un peu d’amour et nous en avons vu le potentiel. De l’extérieur, on pouvait voir que c’était quelque chose de spécial.

La maison Henry Klein à Blue Island est l’une des nombreuses structures de la ville conçues par le célèbre architecte de la Prairie School, George W. Maher. (Société George W. Maher)

Cette qualité particulière est une caractéristique avec laquelle la maison, maintenant connue sous le nom de Maison Klein, est née, ainsi que son voisin d’à côté. Les deux maisons ont été conçues par George W. Maher, contemporain de Frank Lloyd Wright et autre icône du style architectural de la Prairie School.

Les conceptions de Maher comprenaient des bâtiments grands et petits, célèbres et moins remarquables. Parmi ses structures durables figurent le Ancien château d’eau à Fresno, Californieet Swift Hall sur le campus de la Northwestern University à Evanston. Un autre bâtiment qu’il a conçu pour Northwestern en 1909, le Patten Gymnasium, a accueilli ce qui pourrait être considéré comme la première incarnation du tournoi March Madness de la NCAA, un événement de 1939 auquel a participé l’inventeur du basket-ball James Naismith. Un an plus tard, le gymnase était démoli.

“C’était un bâtiment vraiment cool, un jeu géant sur un élément de conception qu’il inclurait dans beaucoup de ses maisons – l’arc segmenté avec une touche de chaque côté”, a déclaré Brown. « À l’époque, c’était assez révolutionnaire… mais les besoins sportifs de l’université dépassaient ce que le bâtiment pouvait contenir, en termes de capacité. »

L’œuvre la plus prolifique de Mayer concerne les demeures majestueuses commandées par la richesse du Gilded Age, dont beaucoup portent encore les noms des capitaines de commerce qui les ont fait construire.

Il existe des groupes de maisons de George W. Maher dans des zones longtemps considérées comme chics – Kenilworth et d’autres quartiers le long de la rive du lac Michigan, dans la partie nord de Chicago. Son travail est évident à Beverly, Oak Park aux côtés de celui de Wright et à Hyde Park.

L’architecte George W. Maher sur une photo non datée de la Blue Island Historical Society. Maher a été l’un des premiers concepteurs des maisons et des structures de l’école des Prairies. (Société historique de Blue Island)

Il apparaît sur La liste restreinte des architectes emblématiques de Chicagoavec Wright, Louis Sullivan, Daniel Burnham et Mies van der Rohe.

Mais le travail de Maher apparaît également dans des endroits moins attendus, comme à Gary, dans l’Indiana, où il a travaillé avec son fils, Philip B. Maher, sur des questions civiques. des projets tels que l’Hôtel de Ville.

Les maisons voisines, dont celle achetée par la famille Brown, font partie d’un ensemble architectural qui comprend une troisième maison conçue par Philip Maher. Celui-ci a été construit pour le fils du propriétaire d’une des maisons de George Maher. De l’autre côté de la rue se trouve une quatrième maison conçue par le protégé de George Maher, Robert Seyfarth, originaire de Blue Island qui a connu lui-même un grand succès architectural.

“Dans les zones plus riches, vous verrez davantage de trucs de Philip et George Maher, mais Seyfarth était partout”, a déclaré Brown. “Seyfarth a réalisé des créations moins grandioses et moins grandes, et plus orientées vers la classe ouvrière.”

Après être retourné à Blue Island et dans une maison de George Maher entourée d’autres maisons historiques remarquables, Brown s’est « intéressé à l’histoire de Blue Island, et l’architecture a particulièrement piqué notre intérêt ».

Kevin et Sara Brown et leurs enfants, de gauche à droite, Carleigh, Lily et Ailene Brown, sont assis sur le perron de leur maison, la Henry Klein House à Blue Island. (Famille Brown)

Il s’est impliqué dans la Blue Island Historical Society ainsi que dans la Pleasant Home Foundation, basée à Oak Park, qui s’est concentrée sur une maison de George Maher qui, en 1996, est devenue le troisième monument national désigné par le gouvernement fédéral d’Oak Park, derrière la maison et le studio de Wright et le temple de l’Unité.

Après un différend l’année dernière avec le district d’Oak Park Park, propriétaire de Pleasant Home, Brown et le conseil d’administration de la fondation ont décidé de déplacer l’organisation à Blue Island et de l’intégrer à un effort plus récent créé pour promouvoir le travail de Maher au-delà de Pleasant Home, avec le créations de Philip Maher et Robert Seyfarth.

Les formalités administratives nécessaires pour faire de la nouvelle George W. Maher Society un groupe officiel à but non lucratif sont en cours, a déclaré Brown, directeur exécutif de la société.

« Nous sommes impatients de voir ce que nous réserve cette année », a-t-il déclaré. “C’est vraiment la première année complète où nous pouvons nous concentrer sur cet effort et l’étendre.”

Le groupe a déjà établi un site vantant le travail de l’architecte cela a suscité un certain intérêt, en particulier parmi ceux qui possèdent des maisons Maher.

« Ce que nous essayons de faire, et nous avons fait du bon travail dès le début, c’est de créer un sentiment de communauté parmi les propriétaires des designs de George Maher, Philip Maher, Seyfarth – les gens qui possèdent ces bâtiments et qui sont les préserver et les entretenir », a déclaré Brown.

Même si l’héritage de George Maher en tant que pionnier de l’école des Prairies, et dans une moindre mesure celui de son fils, est bien ancré parmi les passionnés d’architecture, Seyfarth ne suscite pas un public aussi nombreux. Mais le natif de Blue Island est bien connu dans sa ville natale ainsi que dans sa maison d’adoption de Highland Park, a déclaré Brown.

« Seyfarth a une empreinte énorme à Blue Island », a-t-il déclaré. « Il a finalement déménagé à Highland Park et a réalisé de nombreux designs là-bas – dans les années 100 le long de la Côte-Nord. Beaucoup de choses ont été démolies au fil des années. Mais beaucoup de choses sont encore là, y compris la maison qu’il a construite pour sa famille à Highland Park.

«Ils étaient très impliqués dans les événements locaux à Highland Park. Leur héritage y est toujours célébré. Il a beaucoup de fans dans ses deux villes natales.

La maison Alden Klein à Blue Island a été conçue par le fils de George W. Maher, Phillip Maher, et a été construite à côté de la maison Henry Klein, construite par George W. Maher pour le père d’Alden Klein. (Société George W. Maher)

La Société Maher est également chargée de promouvoir l’héritage des trois architectes et, peut-être plus important encore, de plaider en faveur de la préservation de leurs structures.

Un immeuble de George Maher à risque se trouve à proximité de chez lui. L’école Sanders, construite en 1900 sur Division Street pour desservir les résidents du côté est de Blue Island et nommée d’après son premier maire, est fermée et entourée d’une clôture temporaire. Il a servi son objectif principal pendant plus de 90 ans avant d’être vendu à une école de métiers privée et finalement abandonné vers 2010, selon les informations de la Blue Island Historical Society.

Brown a déclaré que la propriété avait finalement été rachetée par le district élémentaire 130 de Blue Island avec des plans potentiels pour consolider les fonctions administratives sur le site, mais ceux-ci ne se sont jamais concrétisés et l’avenir du bâtiment n’est pas clair.

Le statut de l’école Sanders en tant que conception Maher n’a été confirmé que récemment, a déclaré Brown, grâce aux efforts de Ken Jellema, historien de la Blue Island Historical Society et membre du comité de préservation.

Selon les documents que Jellema a envoyés à Brown, la preuve de la conception de Maher représentait « plusieurs années de recherche de ma part » dans le but de promouvoir la structure comme un atout pour la ville. “Malgré les opinions de quelques experts qui en doutaient”, a écrit Jellema, la preuve est arrivée dans la légende d’une photo de l’école publiée dans “Le rapport biennal du surintendant des écoles du comté, 1901”.

«École Sanders, Blue Island. Géo. W. Maher, architecte. Ouvert en septembre 1900 », indique la légende.

“Je pense que nous avons de la chance à Blue Island d’avoir un autre exemple de son travail”, a écrit Jellema. “Nous verrons ce que l’avenir nous réserve.”

Une photo non datée de la Blue Island Historical Society montre l’école Sanders à Blue Island, l’une des nombreuses structures de la ville conçues par l’architecte de la Prairie School George W. Maher. (Société historique de Blue Island)

Les pressions sont différentes à Blue Island ou à Gary, où se trouvent plusieurs bâtiments conçus par les Maher, et dans les quartiers de la Côte-Nord.

“Parfois, les paramètres économiques n’existent plus pour soutenir ce type de bâtiments”, a déclaré Brown, tandis que dans les zones plus riches, les bâtiments d’importance architecturale sont en danger parce que “il s’agit avant tout de plus grand, de meilleur et de nouveau”.

Il s’agit de préserver l’art, a déclaré Brown, mais son importance transcende même cette noble cause.

« Lorsqu’il s’agit de maisons et d’écoles, ce sont des bâtiments dans lesquels les gens ont vécu et passé beaucoup de temps au cours de leurs années de formation », a-t-il déclaré. «Cela fait partie du tissu social des communautés, et lorsque vous les détruisez, cela a des conséquences néfastes sur une localité.»

C’est pourquoi le développement communautaire occupe une si grande place dans le plan initial de la Maher Society. Brown a organisé un cocktail à la fête de Klein House pour les membres de la société chez lui le week-end dernier.

Les travailleurs retirent les morceaux de parapet en béton du troisième étage de l’hôtel de ville de Gary lors d’un projet de toit vert achevé en 2020. Le bâtiment, achevé en 1927, a été initialement envisagé comme un bâtiment de style prairie par l’architecte George Maher, mais son fils Phillip B. Maher l’a révisé selon le design néoclassique existant après la mort de son père. (Carole Carlson / Post-Tribune)

“C’est inspirant de rencontrer des gens qui partagent les mêmes idées et de se lancer dans les mêmes choses que vous, car c’est un petit…