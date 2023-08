La société canadienne Entertainment One à nouveau en mouvement, pour être vendue à Lionsgate

Hasbro vend son activité de télévision et de cinéma eOne à Lionsgate dans le cadre d’un accord d’environ 500 millions de dollars américains, après avoir payé 4 milliards de dollars pour la société il y a quatre ans.

Hasbro a déclaré jeudi que l’accord avec Lionsgate comprend 375 millions de dollars en espèces et la prise en charge de prêts de financement de la production.

L’acquisition donnera à Lionsgate l’accès à la bibliothèque d’eOne de près de 6 500 titres, y compris L’anatomie de Grey, Vestes jaunes et La femme roi.

Lionsgate recevra également les droits de développement du film Monopoly de Hasbro, basé sur le jeu de société populaire.

« L’équipe de direction de Lionsgate a de l’expérience dans le domaine du divertissement et est apte à générer de la valeur, et nous sommes heureux d’avoir trouvé un si bon foyer pour notre activité de cinéma et de télévision eOne », a déclaré le PDG de Hasbro, Chris Cocks, dans un communiqué. « Nous sommes impatients de nous associer à eux, en particulier sur une adaptation cinématographique de Monopoly. »

L’accord permet à Lionsgate, la société basée à Santa Monica, en Californie, de continuer à développer ses opérations au Royaume-Uni et au Canada, où elle a récemment lancé des partenariats de production avec BBC Studios, Channel Four, CBC, Rogers’ CityTV et Bell Media.

Hasbro a acheté Entertainment One Ltd. en 2019 dans le cadre d’un accord entièrement en espèces évalué à environ 4 milliards de dollars. À l’époque, Hasbro s’intéressait aux marques préscolaires d’eOne, qui comprenaient Peppa Pig et PJ Masks. Hasbro conservera la propriété de la division des marques familiales, il aura donc toujours accès à Peppa Pig et PJ Masks.

Entertainment One, basée à Toronto, s’est développée grâce à une série d’acquisitions au cours des 15 dernières années, dont celle d’Alliance Films en 2013. Ses racines remontent au distributeur de musique Records on Wheels, disparu depuis longtemps, devenu Entertainment One en 2005.

La vente devrait se clôturer cette année

Alors que Hasbro avait de grands espoirs pour l’accord, en novembre, il a annoncé qu’il cherchait à vendre la partie de l’activité télévisuelle et cinématographique d’eOne qui ne soutenait pas directement sa stratégie de divertissement de marque.

Les conseils d’administration de Hasbro et de Lionsgate ont approuvé la transaction, qui devrait être conclue d’ici la fin de l’année.

Hasbro a déclaré qu’il utiliserait le produit de l’accord pour rembourser un minimum de 400 millions de dollars de dette à taux variable d’ici la fin de l’année.

La société de jouets a également publié jeudi ses résultats financiers pour le deuxième trimestre. Hasbro a perdu 235 millions de dollars, ou 1,69 $ par action, au cours de la période, annulant un bénéfice de l’année précédente.

Les revenus de Hasbro, basé à Pawtucket, RI, sont tombés à 10% à 1,21 milliard de dollars, dépassant l’estimation de Wall Street de 1,11 milliard de dollars.

Les actions de Hasbro ont légèrement augmenté à midi.