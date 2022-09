La Société canadienne du sang signe une entente avec une entreprise privée pour accroître l’approvisionnement national en plasma

La Société canadienne du sang (SCS) s’associe à une entreprise privée de soins de santé pour augmenter l’approvisionnement national en plasma sanguin du Canada, a annoncé l’organisation mercredi.

Après avoir examiné un nombre non divulgué de propositions, CBS a signé un accord avec Grifols, une société basée en Espagne, spécialisée dans la production de médicaments à base de plasma, a indiqué l’organisation nationale de collecte de sang dans un communiqué de presse.

« Il est très important que cet accord intègre les protections et garanties importantes dont le système national du sang a besoin pour s’assurer que le plasma prélevé au Canada reste au Canada pour servir les patients canadiens et qu’il n’y a pas d’impact négatif sur le système du sang que nous exploitons aujourd’hui », a déclaré le PDG de CBS, le Dr Graham Sher, lors d’une conférence de presse mercredi.

Grifols aidera la SCS à atteindre ses objectifs nationaux d’approvisionnement en plasma en collectant du plasma payant et en transformant le plasma canadien en immunoglobulines – une forme de médicaments spécialisés appelés produits à base de protéines plasmatiques – pour les patients canadiens.

Le plasma sanguin est le composant liquide de couleur paille qui reste lorsque les cellules sanguines sont retirées du sang total. Il contient des nutriments et des molécules immunitaires comme des anticorps. (Hiep Vu via la Société canadienne du sang)

L’accord intervient alors que CBS dit avoir du mal à répondre à la demande nationale d’approvisionnement en plasma, le liquide riche en protéines dans le sang qui aide les composants sanguins à circuler dans tout le corps.

Il est utilisé par des personnes souffrant de déficiences immunitaires et de troubles sanguins rares, de maladies rénales et hépatiques, de divers patients atteints de cancer et autres, selon CBS.

Santé Canada dit sur son site internet il n’y a actuellement «pas assez de plasma prélevé au Canada pour répondre à la demande», et la plupart des produits plasmatiques distribués par CBS et Héma-Québec sont achetés auprès de fabricants américains et fabriqués à partir de plasma de donneurs américains rémunérés.

Certains défenseurs affirment que la SCS n’a pas fait assez pour stimuler les dons volontaires au Canada avant de faire appel à des partenaires commerciaux.

« Il est très déroutant que la Société canadienne du sang conclue secrètement cet accord avec une société pharmaceutique privée qui mine directement son mandat, au lieu d’élargir notre propre plan de collecte de plasma », a déclaré Kat Lanteigne, directrice générale de BloodWatch.org, une not- organisation à but lucratif qui défend un système public d’approvisionnement en sang sûr et volontaire au Canada.

CBS ne collecte que 15% du plasma nécessaire

Le plasma est principalement utilisé de deux manières dans le pays : il peut être transfusé à des personnes directement dans les hôpitaux et peut être transformé en médicaments spécialisés comme les immunoglobulines.

La SCS compte actuellement sur les dons de plasma pour répondre à la demande nationale. Mais il ne collecte qu’environ 15 % du plasma nécessaire, selon son site Web.

REGARDER | Les dons de plasma au Canada sont bien en deçà des besoins :

La Société canadienne du sang envisage des partenariats pour la collecte payante de plasma La Société canadienne du sang envisage de s’associer à des entreprises privées qui paient les dons de plasma pour pallier un manque d’approvisionnement adéquat en plasma.

En conséquence, il achète en gros des produits à base de protéines plasmatiques, y compris des immunoglobulines, sur le marché mondial pour répondre à la demande nationale restante.

La SCS a récemment ouvert 11 centres de donneurs de plasma en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique pour essayer d’augmenter le montant recueilli par don au Canada.

Avec ces nouveaux centres, CBS est sur la bonne voie pour atteindre environ 25% de l’offre nationale, a déclaré un porte-parole de CBS le mois dernier.

Mais il n’atteint toujours pas son objectif, il a donc proposé des recommandations sur la façon d’obtenir plus de plasma. Parmi ces recommandations, il y avait l’augmentation de l’offre par le biais des secteurs sans but lucratif et commercial.

Grâce à son accord récemment signé avec Grifols, l’organisation nationale de collecte de sang pourra atteindre “un objectif minimum de 50% de suffisance dans les plus brefs délais”, selon un communiqué de presse.

Grifols collectera du plasma payant pour atteindre les 25% restants.

Cette entente signifie que Grifols ouvrira un nombre indéterminé de centres de collecte de plasma au Canada. Il a acquis son premier centre de don de plasma au Canada plus tôt cette année.

Les dons de sang sont souvent séparés en composants. Le liquide jaune en haut est du plasma, qui contient des nutriments et des molécules immunitaires comme des anticorps. (Hiep Vu)

La SCS prévoit également d’ouvrir trois centres de collecte en Colombie-Britannique et en Ontario en 2023 et trois autres centres en 2024 pour augmenter davantage la quantité de plasma collectée dans le pays.

Sher dit qu’il existe un “marché potentiel d’expansion” des centres CBS et de Grifols. Il a poursuivi en disant que la SCS est convaincue qu’elle peut augmenter le nombre de donateurs même avec Grifols opérant au Canada.

“Ils opéreront dans des zones où nous n’opérons pas actuellement”, a déclaré Sher.

L’entente de 15 ans avec Grifols précise qu’aucun plasma prélevé au Canada, ni les immunoglobulines fabriquées à partir de plasma canadien, ne peuvent être vendus à l’international.

CBS a également précisé dans son communiqué de presse qu’il n’achèterait pas de plasma brut à Grifols, mais spécifiquement des immunoglobulines finies.

L’accord apporte une gamme d’opinions, avec certains dirigeants d’organisations de patients cités dans le communiqué de presse de l’organisation nationale du sang à l’appui de l’accord de la SCS avec Grifols.

« Nous préconisons depuis longtemps une approche qui comprend la collaboration avec le secteur commercial pour garantir que les patients canadiens aient accès à des médicaments vitaux dérivés du plasma en cas de besoin. Il est essentiel d’augmenter la suffisance en plasma du Canada à au moins 50 % pour garantir cet accès, ” a déclaré Jennifer van Gennip, directrice exécutive du Network of Rare Blood Disorder Organizations, une coalition de groupes nationaux de patients représentant les personnes atteintes de troubles sanguins rares.

Mais Lanteigne dit que l’accord est problématique en raison du modèle commercial de collecte de plasma.

«Ce que cela fait en réalité, c’est que cela oblige les patients canadiens à se procurer du plasma de source commerciale, qui, nous le savons, est principalement prélevé dans les communautés les plus vulnérables. Cela contraste catégoriquement avec le mandat de la Société canadienne du sang», a-t-elle déclaré.

Mardi, la Coalition canadienne de la santé a dénoncé la décision de la SCS et demandé le licenciement du PDG et du conseil d’administration de CBS à “se réengager envers le mandat public volontaire” de CBS.

BloodWatch.org demande également le licenciement du personnel actuel de CBS et l’annulation de l’accord Grifols.

“Les ministres de la Santé doivent intervenir et tenir les dirigeants de la Société canadienne du sang responsables parce qu’ils nomment ces membres du conseil”, a déclaré Lanteigne.

« Indépendant ne signifie pas non responsable. Les membres du public et les ministres eux-mêmes, je ne pense pas qu’ils reconnaissent encore ce que la Société canadienne du sang a fait.

Sur son site internet Grifols dit qu’il travaille avec CBS pour “augmenter régulièrement l’approvisionnement en plasma canadien nécessaire” afin que les volumes atteignent 2,4 millions de grammes d’immunoglobuline par an d’ici 2026.

Grifols fabriquera les produits protéiques en Caroline du Nord jusqu’à ce que son usine de Montréal soit pleinement opérationnelle en 2026. Ce sera le seul fabricant commercial à grande échelle de produits plasmatiques au Canada.