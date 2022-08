La Société canadienne du sang exhorte les gens à faire un don alors qu’elle fait face à des défis de collecte

La Société canadienne du sang demande aux donneurs de prendre et de respecter les rendez-vous car elle fait face à une diminution des prélèvements.

L’organisation affirme qu’elle ne dispose actuellement que de quatre jours d’approvisionnement de groupe sanguin O + et de cinq jours de groupes sanguins O- et B-, ainsi que de six jours de groupe sanguin A- et de sept jours de groupes sanguins A + et B +.

La porte-parole Delphine Denis affirme que les collectes sont en baisse constante depuis le 1er juillet.

Elle dit que les exigences continues en matière de maladie et d’isolement liées au COVID-19, les problèmes météorologiques liés à la chaleur et le retour des activités pré-pandémiques et des voyages estivaux qui ont laissé de nombreuses personnes avec moins de temps pour faire un don sont tous des facteurs qui contribuent à la situation.

L’organisation affirme que le nombre de personnes qui donnent du sang a régulièrement diminué de 31 000 donneurs pendant la pandémie, la laissant avec la plus petite base de donneurs en une décennie.

Il dit qu’il y a 57 000 nominations ouvertes qui doivent être comblées avant la fin du mois d’août à travers le Canada.

Denis dit que les donneurs de tous les groupes sanguins sont invités à prendre rendez-vous pour donner du sang immédiatement ou au cours des prochaines semaines précédant le week-end de la fête du Travail.

