La Société canadienne du sang a besoin que les Canadiens noirs fassent un don, mais un expert affirme que des obstacles persistent

La Société canadienne du sang exhorte les Canadiens noirs à contribuer à diversifier son registre de donneurs de sang et de cellules souches.

Mais un expert dit que cet appel doit inclure une reconnaissance du tort historique que la Société canadienne du sang elle-même a fait à la communauté noire.

Il y a actuellement environ 1 000 personnes au Canada à la recherche d’un donneur de cellules souches par l’intermédiaire de l’organisation.

Mais les correspondances ne se trouvent que parmi les donneurs qui partagent la même ethnie et le même patrimoine que le receveur, a déclaré Matthew Seftel, médecin du groupe à but non lucratif.

Selon le recensement de 2016, environ 1,6 % des donneurs inscrits au registre des donneurs de cellules souches sont d’ascendance africaine, tandis qu’environ 3 % de la population canadienne s’identifie comme noire.

Les chances pour quelqu’un d’un groupe minoritaire, comme un Afro-Néo-Écossais, de trouver une correspondance seraient presque impossibles, a déclaré Trish Smith, agente régionale des communications du groupe.

« La communauté afro-néo-écossaise est si unique », a-t-elle déclaré. « Certaines personnes la considèrent comme une communauté afro-néo-écossaise autochtone… Donc, les racines sont vraiment profondes ici, et cela rend la biologie encore plus unique. »

Selon Statistique Canada, les origines ethniques et culturelles les plus fréquemment déclarées des Canadiens noirs du Canada atlantique sont : Canadien, Africain, Anglais, Irlandais, Écossais et Français.

La population noire de la Nouvelle-Écosse, qui compte près de 22 000 personnes, est la plus importante des provinces de l’Atlantique.

“Nous ne sommes pas inclus”

Une partie de la raison du nombre disproportionnellement faible de donneurs d’ascendance africaine est que les Noirs ont longtemps été découragés de participer, a déclaré OmiSoore Dryden, professeur agrégé à l’Université Dalhousie qui étudie les protocoles de don de sang et le racisme anti-Noir dans les soins de santé.

“Au cours des années 80 et 90, les communautés noires, en particulier les communautés haïtiennes, se sont fait dire que c’était de leur faute s’il y avait le VIH et le sida au Canada”, en partie à cause du don de sang, a déclaré Dryden.

“Et puis en 1998, lorsque la Société canadienne du sang a commencé, ils ont perpétué l’argument selon lequel le sida venait d’Afrique et si vous êtes né et/ou avez vécu en Afrique, vous ne pouvez pas donner.”

OmiSoore Dryden, professeur agrégé à l’Université Dalhousie, étudie les protocoles canadiens de don de sang depuis les deux dernières décennies. (Omi Soore Dryden)

Dryden a déclaré que l’organisation doit reconnaître que ce racisme systémique persiste.

“Ce n’est pas simplement que nous ne sommes pas inclus, mais cela signifie que lorsque nous avons besoin de ces services, ils n’ont pas l’offre dont nous avons besoin”, a-t-elle déclaré. “Et c’est donc un obstacle systémique à notre participation, et c’est un résultat systémique parce que nous n’avons pas ce dont nous avons besoin.”

Reconstruire une relation brisée

En 2016, la Société canadienne du sang a levé l’interdiction des dons de sang de personnes nées dans certains pays africains, affirmant qu’elle était en mesure de prouver à Santé Canada que ses méthodes de test pouvaient détecter des souches de VIH apparues dans certains pays africains.

Smith a déclaré que la Société canadienne du sang élabore des pratiques antiracistes et anti-oppressives à mettre en œuvre à l’échelle de l’organisation.

Il travaille également en étroite collaboration avec les dirigeants de la communauté noire pour rendre le processus de don plus inclusif, a-t-elle déclaré.

Elle a souligné le partenariat de l’organisation avec l’Association d’anémie falciforme du Canada, qui vise à étudier les obstacles auxquels sont confrontés les membres de certaines communautés lorsqu’il s’agit de donner du sang.

“Nous comprenons qu’il y a des conséquences durables des critères d’éligibilité passés et actuels, et nous sommes activement engagés dans un travail pour mieux comprendre et traiter la profondeur des préjudices et de la stigmatisation subis par les personnes des communautés touchées”, a déclaré Smith, ajoutant que le travail prendra beaucoup de temps. années.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.