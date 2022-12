La Société canadienne du sang a besoin de sang et de donneurs de plasma après une tempête

La Société canadienne du sang espère faire appel à l’esprit généreux du temps des fêtes alors qu’elle fait face à une grave pénurie de produits sanguins après plusieurs jours de temps orageux à travers le pays.

Des conditions de vent, de neige et de verglas violents en Colombie-Britannique et dans la majeure partie de l’est du Canada à partir de la fin de la semaine dernière, entraînant des perturbations des déplacements et des fermetures de routes. Le froid extrême dans les Prairies a obligé les gens à rester chez eux, et la région se prépare maintenant à un mélange désordonné de pluie verglaçante et de neige pour les prochains jours.

La Société canadienne du sang a déclaré qu’entre les annulations de rendez-vous et les perturbations des cliniques de collecte prévues, environ 1 500 dons de sang et de plasma n’ont pas eu lieu, soit environ 10 % de ce qui était prévu.

“Actuellement, nous avons trois ou quatre jours sous la main pour plusieurs groupes sanguins”, a déclaré Rick Prinzen, directeur de la chaîne d’approvisionnement de l’agence et vice-président des relations avec les donateurs, dans un communiqué de presse.

“L’inventaire idéal de produits sanguins frais se situe entre cinq et huit jours.”

Il existe un besoin critique de plaquettes pour les patients subissant des traitements contre le cancer, et les donneurs de sang O-négatifs universels sont particulièrement nécessaires pour les nouveau-nés et les urgences.

Alors que l’hiver se prolonge, le mauvais temps peut empêcher les gens de se rendre aux rendez-vous et entraîner davantage d’accidents de véhicules et d’autres événements traumatisants, a déclaré l’agence, augmentant la demande de sang.

La Société canadienne du sang a déclaré avoir perdu environ 31 000 donneurs réguliers depuis le début de la pandémie de COVID-19. Depuis octobre, l’approvisionnement national en sang a diminué de plus de 35 %.

La base de donateurs est maintenant la plus petite depuis une décennie, et bien que les besoins des patients soient satisfaits, a averti l’agence, “ce n’est pas durable”.

“Nous pouvons et allons renverser la situation”, a déclaré Prinzen, appelant les gens à remplir les rendez-vous de don ouverts.

“Donner du sang ou du plasma pour répondre aux besoins des patients est une autre façon de donner une partie de nous-mêmes pour aider les autres”, a-t-il déclaré.

Cindy Tran, La Presse Canadienne

