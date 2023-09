La société canadienne de boissons pour sportifs BioSteel dépose une demande de protection contre ses créanciers en vertu de la LACC

La société de cannabis, propriétaire majoritaire de la boisson pour sportifs BioSteel, a déclaré qu’elle cesserait de dépenser de l’argent dans cette entreprise et chercherait à se protéger de ses créanciers.

Canopy Growth, basée en Ontario, la plus grande entreprise de cannabis en Amérique du Nord, a déclaré jeudi dans un communiqué de presse qu’elle avait cessé de financer BioSteel Sports Nutrition Inc. et que BioSteel avait entamé des procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Les entreprises sont soumises à la LACC lorsqu’elles demandent l’aide d’un tribunal pour protéger leurs créanciers et garantir le bon déroulement des procédures pendant qu’elles restructurent ou mettent fin à leurs activités. Parallèlement à la procédure canadienne en vertu de la LACC, la société sera également protégée contre ses créanciers en vertu du chapitre 15 du code américain des faillites.

BioSteel a été fondée à Toronto en 2009 par l’entrepreneur John Celenza et Mike Cammalleri, alors joueur de la LNH. L’entreprise entretient des partenariats marketing avec de nombreux joueurs de la LNH.

Canopy Growth a acquis une participation majoritaire dans BioSteel en 2019, dans l’espoir de diversifier son activité dans les boissons, mais cela ne s’est pas déroulé comme prévu.

« Les activités de BioSteel ont considérablement freiné la rentabilité et les flux de trésorerie de Canopy Growth, représentant environ 60 pour cent des revenus de la société. [financial losses this quarter] », a déclaré l’entreprise.

Canopy affirme qu’elle envisage de vendre l’entreprise, sans nécessairement la fermer, de sorte que BioSteel pourrait bien continuer à fonctionner sous une forme ou une autre après la restructuration.