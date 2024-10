La société Bubble Tea s’excuse après la dispute d’appropriation culturelle de Dragons’ Den

Une entreprise québécoise s’est excusée suite à une apparition à l’émission CBC L’Antre des Dragonsau cours de laquelle le célèbre juge Simu Liu a exprimé ses inquiétudes quant au fait que la marque s’appropriait culturellement une boisson taïwanaise.

La société Bobba vend une version en bouteille de thé boba, ou thé à bulles, généralement composé de thé froid et de perles de tapioca moelleuses. Il est né à Taiwan dans les années 1980 avant de devenir populaire en Amérique du Nord.

Les entrepreneurs de Québec, Sebastian Fiset et Jessica Frenette, sont apparus à l’émission jeudi pour solliciter un investissement d’un million de dollars en échange de 18 pour cent de leur entreprise, présentant leur version de la boisson populaire comme « une expérience prête à boire pratique et plus saine ».

Ils ont vanté les perles de boba éclatantes de leur marque et une version alcoolisée de la boisson.

Liu, un acteur et investisseur sino-canadien, s’est dit préoccupé par « cette idée de perturber ou de perturber le bubble tea », ajoutant qu’il s’agissait d’une question d’appropriation culturelle, c’est-à-dire lorsqu’une majorité adopte les coutumes ou la culture d’une minorité dans un manière qui peut être perçue comme inappropriée ou insensible.

« Je veux contribuer à amener le boba au grand public, mais pas comme ça », a-t-il déclaré. Liu n’a pas investi dans l’entreprise.

Fiset a déclaré que l’entreprise travaillait en étroite collaboration avec un fournisseur et développeur de recettes à Taiwan, mais a également déclaré qu’en raison de la popularité grand public du bubble tea, ce n’était « pas un produit ». [ethnic] produit plus. »

Des extraits de l’épisode sont devenus viraux sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs attaquant Fiset et Frenette pour leur apparition. La société s’est excusée sur Instagram lundi, affirmant qu’elle n’avait pas l’intention de « nuire ou manquer de respect à la communauté qui a créé et popularisé cette boisson bien-aimée ».

« À aucun moment nous n’avons voulu insinuer que notre bubble tea Bobba est meilleur que le bubble tea traditionnel. »

Un expert en marketing affirme qu’à l’ère des réactions négatives des médias sociaux, l’entreprise devra peut-être modifier son image de marque pour se redresser.

« Je pense que du point de vue du grand public, cela aura certainement un impact sur leur image de marque. Je pense que s’excuser est un bon début et reconnaître le problème est un bon début », a déclaré Aleena Muzhar Kuzma, experte en image de marque à Whitby, en Ontario. et vice-président principal, directeur général et associé de l’agence de marketing Fuse Create.

Mais, a-t-elle déclaré, l’entreprise a du travail à faire malgré les retombées, notamment L’Antre des Dragons l’investisseur Manjit Minhas annonçant qu’elle a tiré son investissement en réponse aux critiques.

Une entreprise dans la position de Bobba, dit Kuzma, devrait : « être claire sur le fait que vous ne vous appropriez pas la culture asiatique et que vous la respectez réellement et potentiellement avoir des conseillers de la communauté. »

Longtemps considéré comme un incontournable de Taiwan, thé à bulles a émergé des salons de thé locaux de Taiwan avant de se répandre ailleurs en Asie. Il est devenu particulièrement répandu en Amérique du Nord dans les années 2010, lorsque les marques de thé ont connu un regain de popularité. L’industrie du bubble tea aux États-Unis était évaluée à 2,4 milliards de dollars en 2024 par un cabinet d’études de marché IBISWorld.

« Je pense que l’histoire de la marque doit être liée au patrimoine et à la culture et à l’origine réelle de ce produit d’une manière plus authentique », a-t-elle déclaré.

Carmen Cheng, rédactrice culinaire sino-canadienne et consultante en actions basée à Calgary, dit qu’elle a grandi en buvant du bubble tea.

« Lorsque nous pensons aux aliments culturellement ethniques, il arrive souvent que les gens issus des cultures du Canada ou d’Amérique du Nord se moquent de notre nourriture, de nos normes, de nos coutumes, de nos vêtements, de notre apparence », a-t-elle déclaré.

« Et puis vous avez quelqu’un qui peut-être, entre guillemets, » rend les choses meilleures « », a-t-elle déclaré.

Lundi, des touristes passent devant une installation de bubble tea dans le quartier commerçant de Ximending à Taipei. (Tyrone Siu/Reuters)

Cheng dit qu’elle peut voir comment cet état d’esprit pourrait être perçu comme transformateur ou innovant.

« Mais je pense que lorsque nous pensons à l’appropriation, nous pensons à prendre une culture d’une manière où il existe une différence dans la dynamique du pouvoir et peut-être même un déséquilibre dans la façon dont la culture est perçue », a-t-elle déclaré.

Dans ses excuses, Bobba a affirmé qu’elle avait été victime de discours de haine et que ses fondateurs avaient reçu des menaces de mort dans le cadre de ces réactions négatives. CBC News n’a pas été en mesure de vérifier ces allégations de manière indépendante.

REGARDER | Un expert affirme que l’entreprise pourrait vouloir repenser l’histoire de sa marque : L’entreprise s’excuse après la confrontation avec Simu Liu à propos du bubble tea Les propriétaires d’une entreprise québécoise de bubble tea ou de boba – Bobba – se sont excusés après que leur pitch dans Dragons’ Den ait incité l’acteur et investisseur potentiel Simu Liu à les accuser d’appropriation culturelle, déclenchant une réaction violente sur Internet.

La société n’a pas répondu aux appels pour de plus amples commentaires.

Dans un communiqué, le porte-parole de CBC, Chuck Thompson, a déclaré que le reportage de Bobba sur L’Antre des Dragons « a déclenché une conversation importante, mais malheureusement, en même temps, il y a eu beaucoup d’intimidation en ligne à l’encontre des participants à l’émission. »

« De nombreuses personnes ont partagé leurs pensées et leurs opinions de manière respectueuse, mais nous ne tolérons certainement pas les commentaires blessants formulés par d’autres. Nous soutenons les appels visant à mettre fin immédiatement à ce harcèlement. »