La société spatiale britannique Spacebit enverra le rover Asagumo sur la lune à l’été 2021 avec l’aide de l’agence américaine National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Le rover Asagumo de 10 cm de long aura des pattes en forme d’araignée au lieu de roues et marchera sur la surface de la lune pour collecter des données, signalé Tech Times.

Si l’araignée robotique atterrit sur la lune, ce sera la première fois qu’un rover britannique atteindra la lune. Ce sera le premier mobile à disposer d’une connexion Wi-Fi à l’atterrisseur. Une technologie intégrée au rover garantit également qu’il peut revenir à l’atterrisseur en cas de perte de la connexion Wi-Fi.

La mission impliquera l’atterrissage du rover Asagumo sur la lune et l’exploration de la surface à l’aide des jambes sur la surface cahoteuse de la lune. Il rampera également dans des tubes de lave afin de déterminer si les emplacements souterrains vont être des habitats appropriés pour les humains ou non.

Outre les jambes en forme d’araignée, l’objet spatial a également un fond plat qui est similaire aux bâtons de ski. Les instruments qui seront présents dans le rover pourront extraire des métaux précieux lors de futures missions. Actuellement, le rover transportera les instruments pour mesurer le rayonnement.

Le rapport indique que l’idée de construire un rover avec des jambes au lieu de roues est venue pour la première fois au fondateur de Spacebit Pavlo Tanasyuk lorsqu’il écoutait la chanson The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie.

Le fondateur estime que le rover Asagumo jouera un rôle dans le scellement de l’entrée d’un tube larvaire et le transformant en abri.

Le lancement du rover Asagumo coûtera à l’entreprise 4,1 millions de dollars. Le premier rover embarquera à bord du Commercial Lunar Payload Services, la première mission commerciale de la NASA à l’été 2021.

La cible pour l’atterrissage du rover est la vallée de Schröter. La surface située dans l’Oceanus Procellarum de Moon est idéale pour l’atterrissage car elle bénéficie d’un ensoleillement abondant et d’une surface lisse.

Cependant, il y a quelques réserves si le rover sera capable de surmonter l’épaisse couche poussiéreuse de la lune appelée régolithe. On soupçonne que la poussière peut obstruer les pièces du rover.

En dehors de cette mission, Spacebit prévoit d’envoyer un rover à roues d’ici la fin de 2021. La mission comprendra également un rover ambulant avec le rover à roues si la première mission avec le rover Asagumo réussit.