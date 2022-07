La société Berlinsky Scrap Corp. pourrait fermer – Shaw Local

Berlinsky Scrap Corp., environ 100 ans et détenue à un moment donné par un maire de Joliet, fermera ses portes si une vente prévue se concrétise.

La conversion proposée de la casse en une opération de camions et d’entrepôts nécessitera également l’approbation du conseil municipal de Joliet. Mais la Commission d’appel du zonage a voté la semaine dernière pour recommander l’approbation du permis d’utilisation spéciale et de la dérogation nécessaire à l’opération de camionnage.

“Il est temps”, a déclaré le propriétaire Ken Glassman après le vote du conseil de zonage lorsqu’on lui a demandé pourquoi il se retirait de l’entreprise de ferraille. “Nous le faisons depuis longtemps.”

Berlinsky Scrap Corp., situé au 212 Page Ave. à Joliet. Un acheteur veut transformer le site en une opération de camionnage.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

Glassman est impliqué dans l’entreprise depuis 1988.

Avant cela, son père, Herb Glassman, avait rejoint feu le maire Maurice Berlinsky en 1971 en tant qu’associé de Berlinsky Scrap Corp.

Berlinsky a servi trois mandats en tant que maire de 1963 à 1975.

Le maire de Joliet, Maurice Berlinsky, à gauche, accueille le leader des droits civiques Martin Luther King Jr. lors d’un rassemblement le 4 juin 1965 au Memorial Stadium. La photo montre le révérend VM Herron, pasteur de la Second Baptist Church, à côté de King et le révérend AM Varnado de Mt. Olive Baptist Church sur la droite. (Shaw Media)

Herb Glassman est décédé en 2020, et le père et le fils envisageaient à l’époque de quitter l’entreprise, a déclaré Ken Glassman.

“C’est quelque chose dont mon père et moi avions parlé avant même son décès lorsque nous parlions de sa retraite”, a déclaré Glassman, notant que son père avait travaillé à la casse jusqu’à sa mort.

Avec le décès de son père, a déclaré Glassman, il sent qu’il est temps “de passer à d’autres aventures”.

Glassman n’était pas sûr de l’année d’ouverture de Berlinsky Scrap Corp., mais pense que la famille Berlinsky a lancé l’entreprise au début des années 1920.

“Je remercie la communauté pour tant d’années de confiance et d’activité”, a-t-il déclaré. “Nous avons rencontré beaucoup de gens sympas au fil des ans.”

Un ouvrier déplace un tas de ferraille à Berlinsky Scrap vendredi.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

Mais avant la fermeture de Berlinsky, American Property Investments devra obtenir l’approbation de son plan.

Il y a eu une certaine opposition lors de la réunion du conseil de zonage, où une voisine a posé des questions et une autre a dit qu’elle était contre l’opération de camionnage.

«Je suis définitivement contre. C’est trop de camions », a déclaré Donna Gonzalez.

L’acheteur a besoin d’une dérogation de zonage car il peut mettre une opération de camionnage à moins de 300 pieds d’une zone résidentielle. Un permis d’utilisation spéciale est nécessaire pour mettre l’exploitation du camion dans un district industriel général I-2.

“Combien de camions supplémentaires vont venir là-bas?” Gonzalez a demandé. “Tu vas descendre dans ma rue.”

Berlinsky Scrap se trouve au bout d’une rue résidentielle. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

La zone est l’une des parties les plus anciennes de la ville où l’utilisation industrielle a coexisté avec des résidences pendant des décennies.

Le plan comprend la vente d’un entrepôt existant au 220, rue Maple, qui était autrefois un centre de réparation d’appareils électroménagers Sears, et un terrain au 300, rue Maple. L’adresse de la casse est 212 Page Ave.

David Sweiss, un avocat d’American Property Investments, a déclaré lors de la réunion du conseil de zonage qu’il y aurait environ 10 camions par jour traversant le site et pas plus d’un par heure.

“Vous allez avoir beaucoup moins d’activité de camions sur le site”, a déclaré Sweis.

Le site serait utilisé pour le chargement et le déchargement des marchandises et non pour le stockage à long terme, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que des bermes et des aménagements paysagers seraient ajoutés, et que la nouvelle opération serait “une bien meilleure utilisation et une bien meilleure expérience” pour les voisins qu’elle ne l’est actuellement.

Le conseil de zonage a voté, 4-1, pour recommander le permis et la dérogation. Le plan devrait provisoirement être présenté au conseil municipal le 16 août.

“C’est peut-être le meilleur scénario pour les résidents”, a déclaré Vincent Alessio, membre du conseil d’administration.

Les entrepôts existants sur le site seraient utilisés pour le nouveau projet, dont le développement complet prendrait environ trois ans, selon le rapport du personnel de la ville.

Berlinsky Scrap peut être converti en une entreprise de camionnage si le conseil municipal de Joliet approuve un permis d’utilisation spéciale et une dérogation nécessaire au plan.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

Glassman a déclaré qu’American Property Investments souhaitait finaliser l’acquisition rapidement si le plan obtenait l’approbation du conseil. Il commencerait à mettre fin aux opérations de Berlinsky Scrap Corp., un processus qui pourrait prendre six mois.

“Je continuerais à traiter tout le matériel comme je le ferais normalement”, a-t-il déclaré. “D’une manière ou d’une autre, nous devons sortir tout le métal.”

Mais la casse pourrait être fermée au public dans quatre à six semaines après un vote du conseil, si le plan est approuvé, a déclaré Glassman.

La fermeture de l’entreprise sera “une chose difficile à faire”, a déclaré Glassman en raison des 17 employés qu’il a, dont plusieurs sont là depuis plus de 20 ans.

“C’est un super groupe de gars”, a-t-il déclaré. “Je les aime et les respecte tous.”